魏浚笙太忙健康亮警號 陳曉東只顧工作妻女詐型

特技化妝致生眼挑針

Jeffrey因工作不斷身體亮警號，需看中醫調理身體，透露因工作時間長，欠睡眠休息又飲食不定時，有時可能喝杯齋啡就開工，結果有胃酸倒流情况，現在會準備食物才開工。見他左眼皮有點紅腫，Jeffrey稱日前眼睛發炎生瘡（俗稱眼挑針），需服消炎藥和塗藥膏治療，「最近拍新戲要特技化妝，可能有不潔物殘留，導致眼皮內側發炎。當時見腫得有點誇張，也被嚇親，幸好醫生說不用做手術，我會乖乖食藥戒口，又去健身運動，希望出一身汗幫助身體排毒」。

Jeffrey早前在社交網分享多張AI造型大頭照，網民讚他靚仔，有留言稱他似周杰倫，他也認為有少許相似，「最特別是鬍鬚造型，希望過多幾年嘗試留鬚，顯露男人味」。

雲浩影情緒差 接受心理輔導

雲浩影推出年度第二首派台歌《無以名狀的痛》，是她入行以來最不開心的慘情歌，「年初頒獎禮得獎後，突然覺得不知點做音樂，感到有些迷茫，鑽牛角尖，於是將當時不開心情緒放入新歌」。她否認患抑鬱症或情緒病，但有接受專業的心理輔導，暫時不用食藥並無大礙。她感激男友和身邊朋友、同事開解，甜笑稱男友帶她吃美食𧨾開心。談到她被網民選為「最佳女友」，雲浩影自認間中會對男友發小脾氣，「有時也識體貼對方，最緊要相處舒服和互相珍惜」。

記者：林蘊兒