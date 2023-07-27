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娛樂

劉青雲否認贈郭藹明6000萬豪宅 郭富城稱3影帝結片緣男人的浪漫

《掃毒3》首映｜劉青雲避談送樓畀老婆 郭富城稱3位影帝合作 感受男人的浪漫

【明報專訊】三大影帝劉青雲、古天樂、郭富城合演邱禮濤執導電影《掃毒3：人在天涯》，前晚舉行慈善首映禮。郭富城與古天樂、劉青雲相隔多年再合演電影，感受到男人的浪漫。劉青雲老婆郭藹明被指月初以首置身分斥6488萬元購入貝沙灣1741方呎單位，劉青雲對此表示不清楚要了解，笑言：「襪我就有，物業我就冇乜。」古天樂剛自紐約亞洲電影節領取最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」回港，開心得到認同，他主演另一部新片《暗殺風暴》同在暑假檔上映，表示這方面不到他考慮，兩片題材不同。

劉青雲、古天樂（古仔）、郭富城（城城）前晚聯同方中信、陳國邦、袁富華等到尖沙嘴出席《掃毒3：人在天涯》慈善首映禮。參與3部《掃毒》系列的古仔表示非常享受演出，新片結局拍攝過程令他留下難忘印象，「戰爭的大場面在疫情中拍攝，本來飛泰國取景，後來改到內地西雙版納又遇阻滯，結果回香港搭景，過程中我第一次經歷回內地隔離」。

青雲稱劇組齊心協力在疫情中完成製作，非常難得和愉快，他飾演的毒販造型夠霸氣，全靠有著名美術幫忙設計，他笑說：「我都好喜歡這個形象，所以一直保持這個髮型到現在」。

避談是否畀好多家用

青雲早前與太太郭藹明同遊日本，被網民「野生捕獲」，大讚郭藹明保持少女味，他笑說：「我們戴晒帽、戴晒口罩，這樣都見到她有少女味，大家話少女就少女啦。」提到郭藹明最近以首置名義斥資6488萬元購入貝沙灣高層連車位，單位實用1741方呎，4房雙套連工人套房，他笑說：「我唔知喎，返去問問佢。」

他的物業、財產都交給太太打理？青雲笑說：「襪我就有，物業我就冇乜。（你送樓畀太太？）送對襪畀佢，物輕情意重。」是否給很多家用，太太才大手筆買物業？他說：「唔係，等我返去了解下件事先。」城城聞言大讚青雲：「證明他是好男人，結咗婚冇辦法。（你有冇送樓畀太太方媛？）我送張戲飛畀佢。」

城城盼順利完成澳門巡唱

城城最近忙於演出澳門巡迴演唱會，又要兼顧新戲宣傳。提到與他同期開騷的容祖兒因病延期演出，問他會否擔心「中招」染病？他說：「冇得擔心太多，我已打了疫苗，難道戴住口罩見大家？現在大家都不戴口罩了，希望冇事啦，澳門仲有兩場就完成。」

城城表示與古仔相隔10多年再於電影碰頭，跟青雲對上合作已是廿年前，今次能撮合3人首次一起拍戲，感受到男人的浪漫，非常開心，希望盡力推動作品。

古仔兩片搶灘暑假檔

古仔早前獲紐約亞洲電影節頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，表揚多年來為亞洲影壇作出貢獻，剛從紐約回港的他為此感到很開心，「在外地攞獎得到認同，是好大的鼓舞，未來會做更多好電影。」

談到他另一部主演電影《暗殺風暴》同樣安排暑假檔上映，會否分薄票房？古仔認為這些事不到他考慮，兩部戲題材很不同，他在《暗殺風暴》演毁容角色。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕掃毒3：人在天涯 郭富城 古天樂 劉青雲

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