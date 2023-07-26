明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《罪犯艾蜜莉》編導演出色 被大學貸款耽誤的藝術家

【明報專訊】美國前總統奧巴馬（Barack Obama）每到年底都會透過社交平台公布心水電影名單，去年除了楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》、湯告魯斯《壯志凌雲：獨行俠》、湯唯《分手的決心》外，無論導與演都名氣不大的獨立製作《罪犯艾蜜莉》（Emily the Criminal）亦榜上有名，不過未有本地發行商買入放映權，最終落戶影視串流平台Netflix，並於今日上架。

女主角有份演《白蓮會》

《罪犯艾蜜莉》講述居住洛杉磯的Emily，大學時代累積沉重債務，曾犯傷人罪亦阻礙她找到更好待遇的工作，只能在食品到會公司自僱送貨。有同事推薦她掙外快，聲稱一日可掙200美元（約1560港元），Emily心動，翌日依約往見工，方知道所謂工作其實是拿着假信用卡蒐購指定商品，完成交貨後即獲現鈔，「僱主」還拿取她的駕駛執照，改成跟信用卡卡主同名，以備收銀員查核。

負責接頭的Youcef對Emily有好感，邀請她再開工，還稱酬勞增至2000美元。原來Youcef要求她利用信用卡買名車，提醒她只有8分鐘時間逃脫，結果事敗被打，她最終飛車擺脫對方。Youcef為Emily治理傷勢時談及彼此抱負，前者希望用掙來的錢開設民宿，修讀藝術的Emily則表示還清債務後希望到南美洲生活。兩人感情滋長，Youcef教Emily自行製作假信用卡，又送她電擊槍保護自己，但叮囑她不要在家裏出貨，一星期不要「騙」同一店兩次。但Emily沒聽從，警方從閉路電視鎖定她，Youcef與拍檔兼表哥Khalil因此決裂。

《罪犯艾蜜莉》由尊柏頓福（John Patton Ford）執導及編劇，只是其首部劇情長片，獲獨立精神電影獎最佳女主角等4項提名，結果捧走最佳新秀劇本獎，尊亦入圍導演公會角逐最佳新導演殊榮。扮演Emily的奧比帕沙（Aubrey Plaza）現年39歲，比角色設定起碼年長10歲，演來卻有說服力。奧比憑處境劇《公園與遊憩》成名，近作《白蓮會2》亦獲金球獎、艾美獎最佳女配角提名，去年可說是其豐收之年。奧比在《罪》片的海報造型，曾有觀衆誤會是《盜墓者羅拉》，事實上她把深陷沉重債務不惜鋌而走險又醒目、倔強及好鬥的女子，演得入型入格。導演尊柏頓福畢業於美國電影學院，2010年交出短片《Patrol》後幾乎絕迹影壇 ，其後完成《罪》片劇本，輾轉交到奧比手上，結果一拍即合，後者還兼任監製。

Emily一角有着編導尊柏頓福經歷的投射，在不少訪問中，傳媒對於Emily入讀大學負債7萬美元覺得不可思議，尊自言畢業後也負債，為此被迫接受很多奇怪工作。他稱過往政府給大學很多補貼，因此普遍人都能負擔學費，直到列根（Ronald Reagan）上場後才徹底改變，大學失去補助，學費轉嫁到學生身上，得到學位同時是還債的開始，然而房租及生活成本上漲，這就是片中Emily面對的困局。

金像導演讚好

此片帶着年輕人的怒火，第一幕Emily見工，已不滿要交代過去的刑事紀錄憤而離開；好友Liz介紹她到廣告公司見工，主管Alice知道她有案底，提出無償實習半年，Emily即時反駁不可能返全職又沒薪酬，她還有債務要償還。Alice於是教訓她應該感恩，不要像被寵壞的孩子，自言當年只是秘書，還是公司唯一女子，暗示苦苦向上爬才到今天職位，Emily再次駁嘴：「但秘書也有薪水吧？」並說不用她指指點點；另一次遭藉詞買貨的惡棍搶劫，還被持刀指嚇，不甘受辱的Emily拿起電擊槍追出去反擊，奪回所有。編劇把Emily面對屈辱立即「跳掣」的個性，透過不同事例立體呈現，也為她最後搶走所有贓款逃到南美生活，留下合理辯解，卻沒加以任何道德批判或同情。難怪只是尊柏頓福執導及編劇的首部劇情長片，去年初在辛丹斯電影節首映後即獲好評，連《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）也在社交平台讚許《罪》片是不可多得的新秀作品，在爛番茄評論網站的202篇專業影評更佔了95%好評。

《罪犯艾蜜莉》成本約150萬美元，資源有限，尊柏頓福表示必須在20日內完成60個拍攝地點及123場戲，當中包括只許拍半日的飛車場面，歷時約6小時，但前期準備可能已花4個鐘，也沒錢封路取景，最後像打游擊般，加上警員協助，拍拍停停之下完成。現在看到的成果是編導演三方同樣出色，令人好奇尊柏頓福下次會交出什麽作品。

相關字詞﹕尊柏頓福 奧比帕沙 開箱 罪犯艾蜜莉

上 / 下一篇新聞