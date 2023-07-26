《奧本海默》印度大賣 牀戲激嬲教徒 科倫絲佩芝「被著衫」遮裸體

《奧本海默》經印度電檢部門評為U/A級，代表電影內容包含成人或不雅情節，12歲以下小童須由家長陪同收看。戲中飾演美國共產黨員的《黑寡婦》女星科倫絲佩芝，至少有3場裸露戲，全都被電腦特技加工，為她「穿著」黑色衫裙後，才獲准在印度及中東國家上映。類似情况並不罕見，《西城故事》及《永恆族》便因內容涉及同性戀等敏感題材，最終無法在沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾及巴林等地上映。

麥迪文棄拍《阿凡達》 失19.5億

《奧本海默》的性愛場面，印度當局過檢，卻惹起部分官員及教徒不滿，話說施利安梅菲（Cillian Murphy）飾演美籍猶太裔物理學家奧本海默，婚後仍跟科倫絲佩芝通姦，其中一幕講述二人「肉搏」之際，女方突然落牀，隨手拿起書櫃上的印度教經典《薄伽梵歌》，然後強迫男方一邊性交，一邊念出經文「如今我化身死神，世界的滅亡者」。印度執政人民黨（BJP）發言人狠批此舉「等同攻擊印度教」，印度資訊專員Uday Mahurkar亦指有關情節是「與數以十億計印度教徒為敵」，希望導演立即刪除牀戲，仍有望重修彼此關係。

施利安梅菲日前接受電影網站Cinefilos訪問，被問到假如《Barbie芭比》開拍續集，他會否考慮演男主角肯尼？他笑說：「有何不可？讓我先看看劇本，凡事都可商量。」另外，《奧》片飾演利格羅夫斯將軍的《星際啟示錄》麥迪文（Matt Damon），最近亦接受外媒訪問，自爆曾因接拍《叛諜追擊》，無法抽身演出占士金馬倫（James Cameron）執導《阿凡達》，結果後者票房破紀錄收逾29億美元（約226億港元），令他損失2.5億美元（約19.5億港元）巨額分紅。

愛美舒瑪想演愛美莉賓特角色

另一方面，《Barbie芭比》最早拍攝計劃，原屬意搞笑女星愛美舒瑪（Amy Schumer）扮演Barbie，並兼任編劇，後來因導演與編劇換人，她亦隨即退出，一度有傳《孤星淚》金像女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）頂上，輾轉角色落在瑪歌羅比（Margot Robbie）身上。愛美舒瑪前日透過社交媒體表示，已入場欣賞《Barbie芭比》與《奧本海默》，大讚兩片出色，非常享受觀影過程，不忘開玩笑說：「其實我比較適合演出《奧》片，即是愛美莉賓特（Emily Blunt）扮演施利安梅菲妻子的角色。」