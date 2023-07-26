老公化身推銷員力sell新書 黃翠如讚蕭正楠好幫手

父早前入院 新書剛到手

翠如透露今次出書，最開心是父親，「爸爸讀書不多，所以希望5個女多讀書，見我擁有自己一本書，開心過見到我在幕前其他工作。這本書，他剛到手，因為他之前不舒服在醫院，現在已康復出院。父親在醫院期間，重看我的舊作也很開心」。她爆父親非常捧場，買了很多本新書四圍派。

問她會否寫旅遊以外的書籍？翠如自覺沒資格出其他書，文筆好的人大有人在，她只是將一些旅遊經歷和有感受的故事寫出來，希望讀者看完也有感受，並透露自小受作家三毛影響，愛上旅遊和用文字表達遊記，可以出書已功德圓滿。

記者：柯美