MIRROR伙BB玩遊戲 姜濤父愛大發：好想結婚

【明報專訊】ViuTV綜藝節目《MIRROR+》前晚首播，MIRROR 12子齊人玩遊戲，眾人玩得投入沒有偶包，瘋狂程度甚至在鏡頭前笑到收唔到聲。姜濤出場時表現狂野一面，衝前攬住陳卓賢（Ian）不放，被形容為狂「濤」出沒。Ian經常成為目標人物，MIRROR分組在波波池鬥搶波，Ian跟呂爵安（Edan）對戰時，Edan以「龍爪手」突襲他的敏感部位，Ian未及時阻擋而尷尬傻笑。
Anson Lo飲魚肝油面有難色
另一遊戲要將乒乓球拋入盛載不同飲品的膠杯，包括水、菊花茶、魚肝油與番茄汁等，盧瀚霆（Anson Lo）被罰連飲兩次魚肝油，面露痛苦表情，姜濤飲了一次魚肝油，飲到扁晒嘴。之後舉行BB爬行大賽，姜濤與Anson Lo對戰，以不同物件引BB隊友爬行。
出名喜歡小朋友的姜濤父愛大發，見到BB不禁連續兩次高呼：「好想結婚」、「真係好鍾意BB」。他對BB隊友Anson愛不釋手，邊摸面珠邊說：「好可愛、皮膚好好、好香呀。」姜濤又向Anson爸爸了解BB喜好，得到他喜歡的零食和氣球，他開玩笑說：「可唔可以借埋媽咪畀我？」有網民讚Edan做綜藝節目經驗豐富，特別有喜感。
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