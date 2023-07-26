MIRROR伙BB玩遊戲 姜濤父愛大發：好想結婚

Anson Lo飲魚肝油面有難色

另一遊戲要將乒乓球拋入盛載不同飲品的膠杯，包括水、菊花茶、魚肝油與番茄汁等，盧瀚霆（Anson Lo）被罰連飲兩次魚肝油，面露痛苦表情，姜濤飲了一次魚肝油，飲到扁晒嘴。之後舉行BB爬行大賽，姜濤與Anson Lo對戰，以不同物件引BB隊友爬行。

出名喜歡小朋友的姜濤父愛大發，見到BB不禁連續兩次高呼：「好想結婚」、「真係好鍾意BB」。他對BB隊友Anson愛不釋手，邊摸面珠邊說：「好可愛、皮膚好好、好香呀。」姜濤又向Anson爸爸了解BB喜好，得到他喜歡的零食和氣球，他開玩笑說：「可唔可以借埋媽咪畀我？」有網民讚Edan做綜藝節目經驗豐富，特別有喜感。

娛樂組