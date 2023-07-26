明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

模特兒前度怒揭偷食舞台劇拍檔 「細貓」應智越承認感情中有不足

【明報專訊】應智越（細貓）自參加《全民造星》出道後予人形象正面又乖仔，曾自爆慘遭女友「派帽」，惹來不少憐憫。前晚他被爆疑出軌風波，舊愛Kero Lau不開名撰長文，怒揭對方偷食舞台劇拍檔陳伊霖，不少網民感驚訝。細貓在社交平台發文承認跟Kero Lau相戀時有很多不足之處，並稱跟對方的感情已畫上句號；Kero Lau直斥細貓「說謊出軌」，回應官腔。

模特兒Kero Lau前晚於社交平台發長文，揭跟圈中男友分手，寫道：「折磨接近一個月，我決定用最簡單的方法交代，我曾經一段兩年半感情死去的過程。」她透露拍拖後，男友很快將她帶到家中開始同居，對方以「前度女友派綠帽」開始他的人設，善良、上進、細心統統都是男友曾經有過的優點，二人開始時，說不上一無所有，但經濟不穩定是事實，談不上要她養，互相扶持是他們當時的生活模式。

發現舞台劇女主角曖昧信件

直至男友事業漸有起色，Kero Lau心甘情願當地下女友，後來發現男友疑似出軌，對象是其舞台劇對手，她找到一封女主角寫給男友的曖昧信件，「洋洋千字，難捨難離。潘朵拉的盒子就這樣打開，往後是我們一連串的爭執、說分手、和好、又說分手、又和好。我在7月頭搬到我們的共同朋友家中暫住，男方給我說法是希望冷靜。拖拖拉拉，在7月12號，男方主動跟我分手」。

Kero Lau稱後來在不同朋友口中聽到，男方向外說她不求上進，沒有與他同步，在爭執時說出「已經不愛他」的說話，令他心傷透，希望可以離開這段關係，向自己目標去飛。她又稱發現男友有另一部電話，在日曆中跟那名女主角有一個帶有心心圖案的紀念日，那個紀念日不是屬於她的，「完整的故事大概就是在舞台劇中另結新歡，被發現後，在我短暫離家時因利乘便，用『不上進』與『傷他心』作原因，處死我們的愛情」。

男方親認出軌 沒真誠道歉

Kero Lau表示如果有人認為她想用這篇文章將男方的事業拉下，相信男方應該知道，她可以寫的材料還有三分二，對方害怕她公開此事已親口承認出軌，但一直等不到男方一個真誠道歉，「公開此事，不想自己回頭，亦不想他的鬼話變成大家眼中的真相，希望男方知道，世界不會圍着你轉，你沒有尊重過的，一樣不會向你尊重」。有指文中所提及的圈中男友是細貓，6月時細貓曾與女主角陳伊霖參演舞台劇《得個夢、冇銀用》。

細貓昨日在社交平台發文承認曾跟Kero Lau相戀，寫道：「不想回應太多，不想傷害大家，我承認我在這段感情上有很多做得不足嘅地方，這段感情已經劃上句號，這段回憶珍而重之，祝福對方。」Kero Lau得知細貓回應，發文反擊：「不是做得不足，而是說謊出軌，你沒有能力回應太多，因為你一早向我傷害，唯一人話是這段感情的確是『劃』上句號。隨手丟棄嘅感情不用回憶，放在垃圾堆中如何珍而重之，如果你仍然認為用一副『官腔』就可以苟且過關，我祝福你可以，心存僥倖，顛倒是非。」

孖古巨基合唱 MV感情戲被讚

此外，細貓與古巨基的合唱歌《心跳回憶》昨日上架，古巨基大讚細貓唱得好之餘，很有演戲天分，拍感情戲十分投入，呼籲各導演留意，他特意看細貓拍MV時的內心戲，「真係要拍多啲戲，唔好嘥咗天賦，咁精湛嘅演技」。

細貓自言有用心了解劇本，「我幻想MV入面呢間屋係人生嘅一個回憶，𠵱家連睇嘅機會都冇，再有啲情感投射落去，幻想呢間屋可能同以前嘅愛人一齊住嘅時候好快樂，一諗到會冇咗嘅時候，情感就湧現」。

娛樂組

上 / 下一篇新聞