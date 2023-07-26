新劇與林夏薇有吻戲 周嘉洛自爆試過姊弟戀

薇薇與周嘉洛劇中發展姊弟戀，薇薇表示初時也擔心跟嘉洛難以溝通，但合作後被對方改變了想法，笑言嘉洛雖然蠢蠢哋、傻傻哋，但很成熟，懂得照顧別人。又指嘉洛今次行偶像派，與過往的角色完全不同，大家要留意。薇薇較嘉洛年長8歲，嘉洛賣口乖說：「不講不知她大過我，我當她小妹妹照顧。現實中我不介意姊弟戀，亦曾跟大我3歲的女生拍拖。」他們要跟20多隻狗做對手戲，還有貓和雀鳥，所以經常NG，要很有耐性。家中養有3隻愛犬的薇薇說：「每次收工回家，牠們嗅到我身上有其他狗的氣味都會呷醋。（為何不讓愛犬參演？）因為兼顧不來，會被牠們牽着走，難以拍攝。」

陳庭欣怕家中鸚鵡學講粗口

陳庭欣帶3歲愛犬「肥Win」到場，稱之前帶「肥Win」行山，可能愛犬太肥，行到一半就不肯行，要跟兩個男人合力將牠抬落山，現在要吃醫生開的減肥糧，已減了約6磅。她稱家中鸚鵡Shabu亮相該劇，「只讓牠客串一幕，因個個都話要教牠講粗口，牠很聰明，聽我鬧狗狗曳曳，即學猛講曳曳」。她透露劇中與徐榮有感情線，但無「動作」戲。

記者：柯美