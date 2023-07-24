《Barbie芭比》美開畫收5.5億 今年新高

提起《Barbie芭比》，有份唱電影插曲《Dance the Night》的英國女歌手Dua Lipa，前日透過社交媒體上載出席該片洛杉磯首映禮的後台合照，不少圈中人亦全情投入這股「芭比熱潮」，例如真人騷女星Khloe Kardashian、唱片監製Mark Ronson，甚至戲中飾演芭比男友肯尼的賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）妻子伊娃文迪絲（Eva Mendes）等，以粉紅色造型示人，或跟該片的宣傳道具合照，間接為新片宣傳。