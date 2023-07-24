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娛樂

《Barbie芭比》美開畫收5.5億 今年新高

【明報專訊】《Barbie芭比》與《奧本海默》上周五（21日）在美國同步開畫，刺激觀眾入場意欲，前者首日票房收7050萬美元（約5.5億港元），超越動畫電影《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》上月錄得5180萬美元（約4億港元）的佳績，刷新今年最高開畫紀錄。業內人士因此推高《Barbie芭比》美國首周末3日票房的估計數字，由1億美元急升至1.5億美元，如果預測正確，亦可取代4月上映《超級瑪利歐兄弟大電影》首3日收1.46億美元（約11.3億港元）的舊紀錄。《奧本海默》開畫票房亦算理想，首日收3300萬美元（約2.5億港元），大幅拋離導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）前作《天能》首周末953萬美元（約7433萬港元）成績。

提起《Barbie芭比》，有份唱電影插曲《Dance the Night》的英國女歌手Dua Lipa，前日透過社交媒體上載出席該片洛杉磯首映禮的後台合照，不少圈中人亦全情投入這股「芭比熱潮」，例如真人騷女星Khloe Kardashian、唱片監製Mark Ronson，甚至戲中飾演芭比男友肯尼的賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）妻子伊娃文迪絲（Eva Mendes）等，以粉紅色造型示人，或跟該片的宣傳道具合照，間接為新片宣傳。

相關字詞﹕奧本海默 Barbie芭比

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