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娛樂

林子博為首度拜祭亡妻解畫 李婉華讚拍檔暖男 身兼母職不易

【明報專訊】李婉華與林子博分別移居加拿大及英國，兩年前開始合作主持網上頻道節目《李咪博咀》，不時討論香港熱門時事及娛樂新聞，有不少成為火爆話題。昨日兩人首次見面，一起與700名粉絲於酒樓聚會饗午宴，以及影大合照留念。李婉華出動人情牌，邀請好友兼昔日同班同學劉雅麗唱歌助興。林子博太太董燕君離世近3年，今次回港才首次拜祭亡妻，他為此事解畫。李婉華爆林子博曾透露感寂寞，有意為他招親；林子博則避談是否已準備接受新戀情。

移居加國多年的李婉華經中間人杜挺豪拉攏，跟林子博合作，巧合兩人同期回港，臨時發起辦粉絲見面會，現場氣氛熱鬧。李婉華透露跟旅行社合作，準備帶40人旅行團出發，到馬來西亞吃榴槤放題和歎私房菜，非常期待。問有否帶性感泳衣準備下水禮，她大賣關子，笑自己多肉地，預告身材將會更震撼，希望下次可以聯同林子博和其他嘉賓，一齊大搞歐洲旅行團。

之前未獲通知何時安靈位

林子博憶當初跟李婉華做節目欠自信，全靠拍檔鼓勵，「婉華是一名好勤力的前輩，回港一落機已拍片，多得她常在工作上鼓勵，我就比較懶，只不停跟朋友敘舊食飯」。他透露跟女兒一同回港，眼見應屆考中學文憑試（DSE）女兒的舊同學因成績問題而狂喊，身為家長的林子博慶幸女兒移居英國讀書，壓力相對減少。

提到喪妻近3年，日前被拍到首次拜祭亡妻，他傷感向亡妻靈位跪拜。林子博解釋：「因為之前未獲政府通知幾時可以安放靈位，又心急送子女飛英國入學，所以未等『上位』便走。去年原本已想回港，可是因疫情有隔離令，才延至今年。」他拜祭時勾起對亡妻回憶，但迴避是否已準備接受新戀情。

爆拍檔提亡妻眼濕濕

李婉華覺得林子博一人身兼父母職，照顧一對子女並不容易，大爆林子博曾經呻偶然感寂寞，因此半認真說要為他即場招親，「他有時提亡妻仍會眼濕濕，好易眼淺。他現在單身，為什麼不去試試認識新朋友，我有興趣為他招親」。

記者：林蘊兒

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