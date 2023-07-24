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娛樂

偕男友睇騷 王灝兒否認攬實王嘉爾合照

【明報專訊】王灝兒（JW）與羅蘭昨日到灣仔出席擊退乙肝活動。JW表示家族有乳癌病史，由30歲開始她每年做身體檢查，「沒得擔心太多，反而及早發現可及早治療」。會否因此加快腳步結婚生仔？JW稱不會，暫時視胞姐的兒子如親子，因她在工作上還有很多理想，包括演戲和唱歌，並很想舉行巡迴演唱會，所以自私一點，預計給自己多四五年時間。

向Jackson演唱會取經

JW日前看韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）的世界巡迴演唱會，合照時把握機會又攬又挨Jackson。JW強調沒有攬，只有挨着對方和取經。是否怕男友呷醋不敢攬？她笑言：「其實攬一攬只是很簡單和普通的事，男友當時也在場，有張相是我和男友一齊攬着Jackson影，只是拍得我不漂亮，才沒分享。」有否趁機向Jackson自薦合作？JW說：「要搲都要做好自己先，不想被說靠搲或靠黐，這樣會不舒服，我覺得起碼要開多次演唱會才敢開聲。公司也有計劃為我開騷，想在一個有意義的場地舉行，可能年底或明年初成事。」

羅蘭姐表示最近身體不錯，最忙是去飲茶食飯，因疫情減退，很多朋友從外國回港相聚，稍後約了前港姐徐美玲。她現時為一套電影開工，雖然天氣炎熱，但她稱有戲拍就開心，又可以見老友記，「老人家戲不會太辛苦，還有到我這年紀不要經常坐，多站着當運動」。問每日可否開工6小時？羅蘭姐認為6小時很小兒科，以前經常10小時起跳，拍到沒得睡覺也試過，回想多年前有次廠接外景，連續開工兩日，當時跟她同劇的胡楓更厲害，收工送完她回家再去機場飛往新加坡攞獎。

記者：陳釗

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