新劇拜神太大煙響火警鐘 周家怡勁尷尬 周國賢安慰好意頭

角色勾起離婚回憶

家怡與周國賢新劇飾演即將離婚的夫婦，二人透露拍攝過程很傷，有場七八頁紙的戲，由傾偈傾到互相情緒傷害，拍了3小時，非常辛苦。周國賢稱每拍約20分鐘便要休息回一回氣。拍攝時可有勾起他的離婚回憶？周國賢說：「會把某部分情緒投入角色，身為演員收起情緒不是好事，可以趁機將某些情緒垃圾清空一下，拍完兩三日，覺得抒發後整個人鬆了。」

家怡笑言生日願望是不要再在標題上寫她的歲數，「大家不要再提，我自己記得，心裏清楚、明白」。她拉周國賢落水，稱兩人同年。周國賢賣口乖說：「你好像大我幾個月，但為何我們鏡頭前像父女。」家怡透露生日與家人、朋友食飯慶祝，收到辣椒油和很多花。是否追求者送？她笑說：「我都想，但已沒有這條天線很久。」

幼稚園學生唔識COLLAR

Candy第二次拍劇，戲分較上次多，演幼稚園老師，與家怡和劉錫賢等有對手戲，最多戲是與一班幼稚園小朋友。她不覺得與小朋友演戲難搞，笑言：「這班小朋友來自同一間學校，本身已認識，自己在玩不理我。加上我飾演不是很叻的幼稚園老師，控制不到他們是正常。（有冇你粉絲？）我問他們有冇人聽過COLLAR的歌，冇人有反應，不會很傷心，反而他們的父母識，然後推埋小朋友來合照。」

記者：陳釗