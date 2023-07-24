伙亨仔希晉掙外快 KC堅持唔唱歌專注跳舞

亨仔自覺跳舞搞笑

KC透露賽後主要留家休息、打機和看動漫放鬆心情，女友Win Win（楊安妮）出錢請他食燒肉慶祝，原因是女友參加《造星IV》後都是一齊食燒肉。希晉計劃下月約圈外朋友去台灣旅行充電，亨仔自爆賽後慢慢調理身體回氣中，卻忍不住食了火鍋。有指他面圓圓似有少許發福，亨仔大為緊張說：「因為參賽幾個月沒有打邊爐，食一餐半餐吧。如果真的肥了，我會即刻減。」叫KC教跳舞助收身，他說：「未必學到，我身形太大份，跳舞會好搞笑。」

KC、亨仔和希晉表示不清楚首次商演酬勞，最難得可以見粉絲。至於其他工作和簽合約之事仍在斟洽，KC只知等公司安排，據知稍後8月13日在九展有一場騷要表演，他稱即使決定入行，仍堅持不打算唱歌只專注跳舞，「我明白做唱跳藝人比較有優勢，但我一直想跳舞為主，知道香港好似沒有前輩是這樣，的確需要勇氣，已預計條路一定難行，唯有日後表演時加多些不同元素」。

亨仔感激粉絲為他向米線店推薦，現已有店舖斟洽他，希望有機會接活動拍廣告。希晉多謝好友張天賦（MC），對方有向他教路比賽心得，慶幸比賽時沒有太失禮，只是太感動忍不住在台上喊，希望日後可以跟MC有機會合作。

為何昨日未有邀請冠軍Lyman（香胤宅）出席？KC解釋活動是決賽前已斟洽，不清楚大會安排。至於有否聯絡因私事而退賽的Nathan（魏念恩），亨仔說賽後有聯絡對方，但不便透露Nathan現時心情和近况。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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