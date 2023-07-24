個人騷開鑼 MIRO場座無虛席 盧瀚霆感觸入行4年犯錯中成長

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

Anson Lo昨晚舉行首場個人演唱會，場外逾2000神徒一早到場，於應援區與偶像的30多個大型布景板、彩色人型氣球及易拉架海報等各式應援佈置拍照「打卡」，以及排隊選購演唱會周邊商品，儼如一個嘉年華。到近7時，穿上整齊粉紅色會服的神徒，聚集場館中心，齊齊揮動熒光棒為偶像打氣，高呼：「教主，The Stage，good show。」又合唱《不可愛教主》，場內粉紅一片，場面壯觀。Anson Lo父母與姐姐、所屬公司MakerVille、古巨基夫婦，以及鄧麗欣送上花籃祝賀。

冧爆粉絲講我愛你

演唱會8時30分開騷，Anson Lo在一片尖叫聲中登場，以一身開胸白色背心示人，大騷手臂和蛇腰，褲子兩側大玩透視誘惑，隱約見到內褲，相當性感。Anson Lo先與16名男舞蹈員以出道作品《一所懸命》為演唱會揭開序幕，之後再唱出《Mr. Stranger》，大騷舞技，看到粉絲瘋狂尖叫，場內氣氛熾熱。

連番勁歌熱舞後，Anson Lo換上黑色西裝，化身黑馬王子以情歌《角落生物》冧粉絲。之後他與粉絲打招呼：「hello，大家好，我是Anson Lo，大家今（昨）日開心嗎？歡迎大家來到專屬盧瀚霆的第一個舞台。」他笑稱這個舞台有3個特別之處，「這個舞台成日有人歡呼，這個舞台成日有人大嗌盧瀚霆，還有無間斷有人講我愛你」。台下粉絲即全場一齊大喊：「我愛你！」𧨾得Anson Lo非常開心。

聽《重新長大》鼓勵自己

Anson Lo解釋這個騷叫「The Stage」，原意是他腦海中一直很想有一個完美的舞台，又自言是「情深Lo」，想跟大家分享入行4年感受，自覺變了很多，跟剛出道時很不同，「但變是好事，覺得自己長大了，經歷了很多事情，當中犯過不少錯誤，有很多事情會後悔，而且還有很多流言蜚語及不同的新聞，但全部都是假的。不過這些里程令我學習到很多，才有現在的我。好像很官腔，可能是我一個自我保護機制，是一個講話形式。接下來這首歌，這4年每當我軟弱、否定自己時，都會用來鼓勵自己」。隨後唱出許廷鏗的《重新長大》和新歌《浪漫殺死巨蟹座》。

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