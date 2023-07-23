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娛樂

【開箱】《惠子的凝視》踏上人生擂台 岸井雪乃演失聰拳手封后

【明報專訊】兩套大片《Barbie芭比》與《奧本海默》上周四（20日）在港正面交鋒，《ATOM之童》岸井雪乃亦有兩片《惠子的凝視》與《老公死亡筆記》同日在港上映，她憑《惠》片摘下4個最佳女主角獎，包括今年3月在「日本奧斯卡」電影學院獎封后，擊敗《流浪之月》廣瀨鈴、《75終生計劃》倍賞千惠子、《美波的魚樂無窮》能年玲奈及《霸權動畫》吉岡里帆等勁敵。

真人真事改編

《惠子的凝視》講述惠子（岸井雪乃飾）天生聽障，本以為一生會渾渾噩噩，沒想到迷上拳擊。她個子小，拳速慢，但十分堅毅，更透過拳擊找到人生方向。此時傳來拳館即將關閉，惠子站在歧路口不知如何是好。此片根據日本首名失聰職業女拳手小笠原惠子的自傳《別輸！》改編，《函館夜空更深藍》三宅唱執導，坦言最初興趣不大，因拳擊電影已太多珠玉在前，就算以女拳手為主角，荷李活有希拉莉絲韻（Hilary Swank）主演的《擊情》，日本也有安藤櫻擔綱《百圓之戀》。不過三宅唱看了《別輸！》及蒐集資料後改變看法。小笠原惠子1979年出生，求學時期曾受欺凌，後來在專門學校開始接觸拳擊，出道賽以52秒擊敗對手一戰成名。讓三宅唱最印象深刻的，是小笠原惠子不諱言怕痛，認為她很坦誠，不僅克服聽障問題在擂台取勝，才會受人喜愛。

岸井雪乃接拍此片除了要學拳，還得學手語。有份演出《惠子的凝視》的松浦慎一郎是知名拳擊教練，《百圓之戀》安藤櫻、《啊！荒野》菅田將暉均師承松浦，據報對比其他演員，岸井雪乃起步表現最差，但進步最快。片中有幾個長鏡頭是惠子在拳館與教練練拳，速度很快，本來瘦小的她，乍現虎背熊腰，看得出為了角色痛下工夫。三宅唱認為演繹聽障角色最困難不止是學習手語，還得進入他們的世界，日常生活應有怎樣的反應及跟其他人該如何互動，才是最難表達的部分。岸井雪乃花了一段時間與失聰者相處，深入了解及觀察他們的生活。

不過別以為此片是熱血激情的勵志電影，相反很淡然，就像惠子每日練拳寫下的日記，細碎、平凡卻深刻，會相信這就是活生生的人物，相信她扁平面容下滿載了孤獨、憤怒與無奈。此片拍於新冠疫情期間，導演特別把這時代背景加進電影裏，譬如每個人都戴上口罩，對聽障的惠子而言，無法讀唇，生活更不容易。像便利店店員向惠子推介入會有優惠，惠子只能從他手勢猜想，以為對方問她是否需要膠袋。

三浦友和「父女」情動人

惠子怕痛，當站上擂台卻一往無前，盡情宣泄情感。導演三宅唱表示想拍不一樣的拳擊片，確實同類型作品主角都會最後勝利，惠子不然；她首戰即奏凱，卻在拳館關閉前的比賽慘敗，那一次她很不忿，不忿對手犯規踩她，卻有口難言；不忿裁判表示要停止，她聽不到、也看不見教練從旁提示，但拳館的師兄、會長和會長太太都在看直播，十分關心她。拳館是惠子的另一個家，白天在酒店工作，整理房間或洗廁所無論多疲累，她都風雨不改到拳館練習；跟會長（三浦友和飾）如父女的關係，看來淡然卻動人。會長父親戰後開館，他繼承過來，卻膝下無兒，年邁體衰百病纏身，加上疫情，學生減少，最後無奈結業；也有學生抱怨，會長與教練都「把注意力放在那女孩身上」。惠子與會長一起對鏡訓練的一幕，雖然沒有任何對白，但同樣的節奏與步伐，充滿默契，盡見師徒情誼。最後惠子在河邊重遇在擂台把她打敗的對手，對方道謝說「多多指教」，惠子微笑搖頭，目送對方遠去，戴起會長給她的紅色帽子，轉身繼續練習，這就是惠子緩緩前行的人生。

上映日期：7月20日

相關字詞﹕三浦友和 三宅唱 開箱 惠子的凝視 岸井雪乃

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