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娛樂

占美霍士患病3月首露面 親證無癱無盲 感激姊妹女兒救命

【明報專訊】金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）今年4月在美國亞特蘭大拍攝新片《Back in Action》期間，其同為演員的女兒歌蓮霍士（Corinne Foxx）透過社交網表示，占美因不明併發症送院，幸好及時應對，得到悉心治療與照料，正康復中。然而其後數月占美絕迹公衆場合，亦未有交代病因，其家屬只表示他正在康復。占美主演新片《複製陰謀》上周五（21日）在影視串流平台Netflix上架，早前宣傳活動，他亦一概缺席，因此不少有關其病况的傳聞四起，包括有報道指他癱瘓及失明。相隔3個多月，55歲占美霍士昨日更新社交媒體，發放長約3分鐘的片段交代近况，承認「來回地獄人間」。

占美霍士在片段中首先多謝大家的祝福短訊，自言「經歷了一些以為自己永遠不會經歷的事」，稱知道很多人正等待他的最新消息，但不想大家看到他滿身插滿喉管，並猜測到底能否跨過這一關，「我想你們看到我在笑、享受派對、講個笑話、拍電影或亮相電視節目」。占美表示很感激姊妹及女兒在他康復期間的「救命之恩」，保護了他的私隱。有關病况傳聞，他亦一併澄清，「你可以看到我雙眼沒事，也沒有癱瘓，但……確實去了地獄又折返，康復之路也有些困難」。占美表示現在好起來，也重投工作，日前拍攝了廣告。

相關字詞﹕歌蓮霍士 占美霍士

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