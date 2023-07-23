占美霍士患病3月首露面 親證無癱無盲 感激姊妹女兒救命

占美霍士在片段中首先多謝大家的祝福短訊，自言「經歷了一些以為自己永遠不會經歷的事」，稱知道很多人正等待他的最新消息，但不想大家看到他滿身插滿喉管，並猜測到底能否跨過這一關，「我想你們看到我在笑、享受派對、講個笑話、拍電影或亮相電視節目」。占美表示很感激姊妹及女兒在他康復期間的「救命之恩」，保護了他的私隱。有關病况傳聞，他亦一併澄清，「你可以看到我雙眼沒事，也沒有癱瘓，但……確實去了地獄又折返，康復之路也有些困難」。占美表示現在好起來，也重投工作，日前拍攝了廣告。