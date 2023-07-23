丹尼爾域卡夫抱子遊行撐罷工 辛蒂雅新戲撤出威尼斯影展 意國戰爭片頂檔

為向各大電影公司及影視串流平台施壓，美國演員及編劇公會成員前日分別到洛杉磯和紐約遊行，金像影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）、《白蓮會》梅利阿伯拉罕（F. Murray Abraham）及《色慾都市2.0》仙菲亞尼克遜（Cynthia Nixon）等藝人都有到場聲援。在紐約遊行隊伍中，最矚目是《哈利波特》主角丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe），首次偕女友愛倫達克（Erin Darke）及4個月大兒子一起上街，「哈仔」刻意用孭帶把男嬰放在胸前，巧妙地令他避開鏡頭，防止容貌曝光，力保兒子私隱。「哈仔」接受美媒訪問時，提到新手爸爸的苦樂，笑言最瘋狂的首3個月已經結束，如今可以好好享受湊仔樂趣，「他很可愛，會對我們微笑，有時更會咯咯大笑。」

為了支持美國演藝界罷工行動，英國演員公會EQUITY成員包括《職業特工隊：死亡清算上集》希莉艾維（Hayley Atwell）和西蒙柏奇（Simon Pegg）、《傳媒家族繼承人》拜恩葛斯（Brian Cox）、《魔戒》安迪瑟克斯（Andy Serkis）等前日亦走上倫敦街頭。拜恩受訪時稱，相比爭取片酬或福利，他更關注人工智能（AI）如何影響業界，「這是非常、非常嚴重的問題，我們都無可避免受到波及」。

罷工行動短期未見轉機，將於下月30日揭幕的第80屆威尼斯影展直接受到影響，《蜘蛛俠》女星辛蒂雅主演愛情喜劇《Challengers》，原本獲選為開幕電影，但因男女主角或將缺席宣傳，主辦方昨日宣布，此片將會退出影展，就連美國上映日期亦一併延至明年初夏，改由意大利導演狄安哲里斯（Edoardo De Angelis）執導、威尼斯影帝Pierfrancesco Favino主演的戰爭片《Comandante》頂檔。

動漫展星光黯淡

另一方面，正在聖地牙哥舉行的動漫展（Comic-Con）亦因演員罷工而星光黯淡，無論是荷李活賣座片《殺神John Wick》的前傳劇集《The Continental》，抑或喪屍劇《行屍》兩齣外傳劇《The Walking Dead: Daryl Dixon》及《The Walking Dead: The Ones Who Live》，都欠缺主角站台，只可播放預告片充撐場面。

不過，憑《奇異女俠玩救宇宙》贏得最佳女配角的珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）卻是例外，前日以作家身分出席聖地牙哥動漫展宣傳活動，輕易成為全場焦點。她參與創作兒童繪本《Mother Nature》講述石油公司如何破壞生態的惡行，即場呼籲民眾加入環保行列，「我們不斷蹂躪地球，是時候改變。當我看到大家對新書的熱情支持，感到非常驚喜」。