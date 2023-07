丹尼爾域卡夫抱子遊行撐罷工 辛蒂雅新戲撤出威尼斯影展 意國戰爭片頂檔

為向各大電影公司及影視串流平台施壓,美國演員及編劇公會成員前日分別到洛杉磯和紐約遊行,金像影后蘇珊莎朗頓(Susan Sarandon)、《白蓮會》梅利阿伯拉罕(F. Murray Abraham)及《色慾都市2.0》仙菲亞尼克遜(Cynthia Nixon)等藝人都有到場聲援。在紐約遊行隊伍中,最矚目是《哈利波特》主角丹尼爾域卡夫(Daniel Radcliffe),首次偕女友愛倫達克(Erin Darke)及4個月大兒子一起上街,「哈仔」刻意用孭帶把男嬰放在胸前,巧妙地令他避開鏡頭,防止容貌曝光,力保兒子私隱。「哈仔」接受美媒訪問時,提到新手爸爸的苦樂,笑言最瘋狂的首3個月已經結束,如今可以好好享受湊仔樂趣,「他很可愛,會對我們微笑,有時更會咯咯大笑。」

為了支持美國演藝界罷工行動,英國演員公會EQUITY成員包括《職業特工隊:死亡清算上集》希莉艾維(Hayley Atwell)和西蒙柏奇(Simon Pegg)、《傳媒家族繼承人》拜恩葛斯(Brian Cox)、《魔戒》安迪瑟克斯(Andy Serkis)等前日亦走上倫敦街頭。拜恩受訪時稱,相比爭取片酬或福利,他更關注人工智能(AI)如何影響業界,「這是非常、非常嚴重的問題,我們都無可避免受到波及」。

罷工行動短期未見轉機,將於下月30日揭幕的第80屆威尼斯影展直接受到影響,《蜘蛛俠》女星辛蒂雅主演愛情喜劇《Challengers》,原本獲選為開幕電影,但因男女主角或將缺席宣傳,主辦方昨日宣布,此片將會退出影展,就連美國上映日期亦一併延至明年初夏,改由意大利導演狄安哲里斯(Edoardo De Angelis)執導、威尼斯影帝Pierfrancesco Favino主演的戰爭片《Comandante》頂檔。

動漫展星光黯淡

另一方面,正在聖地牙哥舉行的動漫展(Comic-Con)亦因演員罷工而星光黯淡,無論是荷李活賣座片《殺神John Wick》的前傳劇集《The Continental》,抑或喪屍劇《行屍》兩齣外傳劇《The Walking Dead: Daryl Dixon》及《The Walking Dead: The Ones Who Live》,都欠缺主角站台,只可播放預告片充撐場面。

不過,憑《奇異女俠玩救宇宙》贏得最佳女配角的珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)卻是例外,前日以作家身分出席聖地牙哥動漫展宣傳活動,輕易成為全場焦點。她參與創作兒童繪本《Mother Nature》講述石油公司如何破壞生態的惡行,即場呼籲民眾加入環保行列,「我們不斷蹂躪地球,是時候改變。當我看到大家對新書的熱情支持,感到非常驚喜」。