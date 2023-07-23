施匡翹女僕造型現身書展 Miko開心貌似林明禎

Chilli曬性感被粉絲包圍

Miko相隔6年才推出第二本寫真集，當是禮物紀念29歲。她表示花心思設計30多個造型，若隱若現展露腰短腳長的身材，帶出清涼主題。對於被指似林明禎，她稱可能大家都來自馬來西亞，出道也是短髮劉海，在工作上也有一面之緣，「她是大家的女神，變相讚我靚女，好開心」。她得知寫真集銷量不錯，打算再抽空加強宣傳，有意辦互動遊戲，抽一兩名幸運兒做她一日男友。

Chilli以性感造型亮相簽名會，大批粉絲包圍拍照。她首度出寫真集，初時知道不少藝人出書，緊張又怯，幸好反應比預期好，初版1000本已賣出一半。她滿意自己身材，但上圍豐滿都是一種煩惱，經常腰痛和腳痛，讀初中成為同學研究對象感尷尬，長大後反而有人識欣賞，買書的人佔三分一是女性。

提到Chilli的寫真集風格大膽，Miko則以健康性感為主。Chilli讚Miko靚女，大家各有特點，不用比較。

記者：鍾一虹