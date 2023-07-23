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娛樂

施匡翹女僕造型現身書展 Miko開心貌似林明禎

【明報專訊】施匡翹、黃潔琪（Miko）、擁36E身材的趙凱明（Chilli）昨日分別到書展為新書造勢。施匡翹以女僕造型現身，出席大碟加散文相集答謝會，吸引大批粉絲支持。她書中分享出道前與入行後經歷，希望鼓勵大家一起追夢，「推出8000本，據悉已賣出九成，開心反應好」。她稱為專輯染金髮，很喜歡又催旺運勢，短期內會保持這形象。提到相集的照片被讚跟鍾欣潼（阿嬌）撞樣？施匡翹指攝影師有講過，曾在活動見過阿嬌，對方好完美零死角。

Chilli曬性感被粉絲包圍

Miko相隔6年才推出第二本寫真集，當是禮物紀念29歲。她表示花心思設計30多個造型，若隱若現展露腰短腳長的身材，帶出清涼主題。對於被指似林明禎，她稱可能大家都來自馬來西亞，出道也是短髮劉海，在工作上也有一面之緣，「她是大家的女神，變相讚我靚女，好開心」。她得知寫真集銷量不錯，打算再抽空加強宣傳，有意辦互動遊戲，抽一兩名幸運兒做她一日男友。

Chilli以性感造型亮相簽名會，大批粉絲包圍拍照。她首度出寫真集，初時知道不少藝人出書，緊張又怯，幸好反應比預期好，初版1000本已賣出一半。她滿意自己身材，但上圍豐滿都是一種煩惱，經常腰痛和腳痛，讀初中成為同學研究對象感尷尬，長大後反而有人識欣賞，買書的人佔三分一是女性。

提到Chilli的寫真集風格大膽，Miko則以健康性感為主。Chilli讚Miko靚女，大家各有特點，不用比較。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕黃潔琪（Miko） 趙凱明（Chilli） 施匡翹

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