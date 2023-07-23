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娛樂

從商不棄影 向視后進發 龔嘉欣為事業打拼不再想結婚

龔嘉欣演戲做生意雙線發展 相信時機到緣分自然出現

【明報專訊】33歲龔嘉欣入行15年，演技日漸成熟及備受肯定，在劇集《靈戲逼人》飾演可愛女鬼雲柳芳，獲得觀眾喜愛。近年盛傳龔嘉欣40歲前搏盡，同時鋪路棄影從商。她表示仍熱愛演戲，朝視后目標進發，只是人大了發現生活上有缺失，要把握青春自我增值，學習市場推廣、宣傳及管理，保障日後生活，就算將來結婚生仔，都希望有自己的事業。目前單身的她未有適合對象，相信緣分到會遇上。

龔嘉欣在《靈戲逼人》與張振朗展開一段隔世情緣，鬧出不少笑料。她接受專訪時表示拍攝過程好玩又辛苦，最難忘扮鬼索香燭，感覺怪怪地，「五官被香燭煙燻，極之難受，但我要演得好享受」。三度伙拍張振朗演情侶，龔嘉欣指彼此相識多年，已建立信任，加上題材輕鬆，大家都敢於放膽去演，「我們互相覺得對方好搞笑，經常忍不住笑而NG，不過振朗的笑點比我更低，有些感動情節，我們都喊得激動，應該做到催淚效果，拍完這部劇，我愛上演喜劇」。

積穀防饑 把握青春自我增值

龔嘉欣入行15年，傳40歲前搏到盡，鋪路棄影從商。她明確表示仍然熱愛演戲，當演員是最愛的工作，會朝着攞視后目標進發，「不過，人大了，發現生活上有缺失，需要把握青春自我增值，填補不足。年輕時入行，好多前輩教落要積穀防饑，所以我一早就學儲錢和慳錢，買包檸檬茶都計錢，見到戶口存款增多，個心就會定下來，我很少花錢，時至今日深深體會到這行業存在太多未知數。老實講，做這行收入不穩定，永遠不知可以做幾耐，或者可以有什麼工作，只是工作來到手上就會好好珍惜，盡力做好，試過覺得做得不好而不開心，怕沒有人再找我工作。有時又覺得自己在演戲之外，什麼都不懂，選擇不多，想趁今年33歲接觸多些不同事物，學市場推廣、宣傳及管理，邊做邊學，希望將來可以生活無憂」。

下月開餐廳 明年有自家餅店

龔嘉欣指當初機緣巧合下遇到合伙人才開餅店，其後再跟大集團達成共識，8月底開餐廳，並計劃明年開設自家餅店，她說：「條路好自然行出來，我都覺得好神奇，是開心的，一路以來自覺是幸運的人，身邊好多人幫。（將來會否減產專注做生意？）我都不知道，不過開餐廳都動用了好大筆私己錢，又要開會，好彩同大集團合作，可以減輕壓力，我不知最後會否成功，現在每日睡眠時間只得五六小時，但機會難得，會盡力做好。」

開工斷六親 放低感情事

曾經夢想早婚的龔嘉欣如今仍然單身，她稱想法有變，「靠自己比較好，因要找個價值觀一致的伴侶，即使將來結婚生仔也容許我發展事業，實在不容易。（傳跟日籍甜品師松岡哲也拍拖兩年？）不是啦，仍未有對象出現，現階段也不夠時間用，每當工作就斷六親，開始做生意就想做好件事，未來幾年都要努力在事業上衝刺，發現自己突然放低了感情事，想太多無用，以前定下20、25、30歲嫁人，現在不再想了！相信時機到時，緣分自然會出現」。身邊好姊妹陳凱琳、沈卓盈、譚凱琪已結婚生仔，龔嘉欣戥她們得到幸福開心，亦多謝她們邀請參與家庭聚會，有機會跟小朋友互動，提早感受湊仔滋味。

化妝：Henry Li

髮型：Sue Cheung

場地：Maison Gaia

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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