今晚亞博開騷 Anson Lo籲粉絲不要買黃牛飛

被Wyman歌詞打動

Anson Lo於演唱會前出新歌《浪漫殺死巨蟹座》，邀黃偉文（Wyman）填詞，表明想要有關巨蟹座歌詞，Wyman問他的性格，以及做資料蒐集。Anson Lo看到歌詞被打動，「完全描述我巨蟹座性格，愛情觀浪漫又固執，我是浪漫主義者，會花好多心思製造浪漫，好想關愛對方，甚至去到有點固執地步，變成逼得太緊。歌詞太中我，亦講我待人接物及對待事業的態度」。有句歌詞「而巨蟹座只是忘了怎樣停下」，正是他的寫照，有時忘記停下來關心人，了解別人的感受。MV是淒美又虐心的愛情故事，他稱有點似電影《人鬼情未了》，他在MV中是鬼，好固執，即使已離世，依然在女主角隔籬不肯走，默默守候、默默付出。

娛樂組

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