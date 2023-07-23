患飛機恐懼症 MC：可能要搵人坐身邊安撫

MC稱年紀愈大，搭飛機愈覺驚恐，原因是留意到近年發生的航空事故，在飛機上遇氣流時會擔心。如要飛往外地工作，他只好頂硬上，「可能要找人坐在我身邊安撫，不一定是女仔，或者是有專業知識的人士。最近兩次航程，因太疲倦，上機瞓到落機，可能是其中一個好方法」。他透露電影拍攝近完成，有另一部新片斟洽中，想繼續拍戲。

無睇過《造星V》冠軍表演

MC參加《全民造星II》出身，間中有留意《造星V》幾個師弟表現，但沒看過冠軍Lyman（香胤宅）表演，最熟悉是昔日一起busking的好友王希晉，讚對方演出好正，希望將來有機會合作。

助手言論風波 信Do姐不計較

談到他的私人助手Yee Yee早前私下發表言論，指MC無參與鄭裕玲（Do姐）的旅遊節目是因「討好前輩嘅嘢唔係好啱佢」，引起風波。MC表示事件後未見過Do姐，即使見面也不擔心尷尬，相信不影響他與Do姐關係，「沒有私下再傳信息給Do姐解釋，公司已代我處理。助手的言論因有提及我，才引發風波。我沒做過任何事，沒有做錯，相信Do姐不計較」。他表示事後有跟助手溝通，才可令日後有改善和進步。他承認有很多事較難控制，只好留待大家判斷，慶幸暫時未影響他與朋友或同事之間的關係，反而收到不少朋友的關心慰問。

記者：林蘊兒