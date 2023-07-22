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娛樂

【開箱】《Barbie芭比》 女兒當自強 穿梭夢幻與現實世界

【明報專訊】以Mattel經典玩具為創作藍本的新片《Barbie芭比》（Barbie）早於2014年籌備製作，輾轉至2019年落實開拍，由《小婦人》姬達嘉域（Greta Gerwig）執導，「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）與《星聲夢裡人》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）合演；片中透過人偶Barbie與Ken，穿梭夢幻與現實世界之間，帶出性別及自我肯定信息，加上諷刺又幽默情節，集娛樂與教育於一身。

Barbie公仔1959年面世

瑪歌羅比及賴恩哥斯寧片中分別飾演Barbie與Ken，講述本來生活完美的Barbie，某日出現「死亡」禁忌念頭，日常生活開始異常，例如修長美腿出現橙皮紋；為了復常，決定前往現實世界，與她同行的Ken在現實世界，卻遇上不可思議事件。

Barbie公仔1959年出產，由Mattel創辦人之一露芙漢德娜（Ruth Handler）創造，並以其女兒命名。Barbie以塑膠製造，高11吋，擁有玲瓏曲線。Barbie面世前，同類玩具只有嬰兒人偶，小朋友只能扮演媽媽角色，Barbie這款「大人人偶」出現，為業界帶來重大改變。Barbie不僅在美國大賣，全球也掀起熱潮。60多年來，Barbie一如既往受歡迎，至今仍是最暢銷的公仔，即使多年來外界對Barbie造型的爭議聲不斷，但無損其文化標誌與地位。

《Barbie芭比》有點似《反斗奇兵》，同樣是玩具公仔的虛幻世界與真實世界並存。Barbie一直活在「芭比樂園」，其主人則活在現實世界。戲中Barbie跟足公仔形象與個性，芭比樂園沒有科學，沒有牛頓定律、沒有風、沒有太陽、沒有重力、沒有水，整個樂園以粉紅色為主，所有物品都是塑膠製。樂園基本上只有兩種「人」，女的是Barbie，男的是Ken，其餘「少數人類」就是Mattel曾出產過的玩具人偶，如米高施拿（Michael Cera）飾演的Allan。

芭比樂園 Barbie話事

樂園每日重複一式一樣生活，Barbie每朝起牀，先向隔壁的Barbie揮手說Hi，然後刷牙、洗澡，再到魔法衣櫃挑選當天服裝。Barbie只要打開衣櫃，再來一個華麗轉身，「噗」一聲就完成變裝，然後第2天的造型已出現在衣櫃。片中出現多款Barbie經典打扮，如晚裝、水手服、熒光運動裝、名牌Chanel造型，加上不同配飾，帽子、手袋、耳環及珠寶，以及豪華別墅、美麗海灘，從佈景、道具到服裝，Barbie夢幻世界一一在大銀幕呈現。

《Barbie芭比》巧妙地把現代觀點帶進芭比樂園；現實世界男性主導，芭比樂園則相反，後者全由Barbie掌控，總統、議員、老師、醫生、律師，甚至建築工人，全都是Barbie。瑪歌羅比飾演的Barbie，則是最經典款式的「既定形象Barbie」，其經歷表明女權崛起，女性渴望擺脫「既定形象」。

Ken把父權帶回芭比樂園

戲中Barbie與Ken到現實世界後，發現與想像完全不一樣，後者感受到父權主義的美好，將它帶回樂園，火速變成「Kenland」。另一方面，Barbie在現實世界尋找主人，原以為是厭世高中少女Sasha（Ariana Greenblatt飾），原來主人是Sasha的媽媽兼Mattel低級員工Gloria（亞美利卡法拉娜飾）。Barbie透過Gloria理解到現代女性的痛苦，Gloria的鼓勵卻讓她重拾自信及堅強，並把「Kenland」變回芭比樂園。

片中透過Ken這角色，伸延到做人要懂得自我肯定；Ken本為見證Barbie的美好而存在，被告知是Barbie的男友，每日的生存意義就是Barbie望他一眼，他有句對白「活在Barbie溫暖的目光裏」。Ken長期毫無存在感，聲稱有份工名為「Beach」，卻無法具體說明在做什麼。Ken在芭比樂園發起父權革命失敗後，反而學懂活出自我，不需要當誰的誰，知道自己是Ken已足夠。

大批歌手為電影獻聲

瑪歌羅比及賴恩哥斯寧扮演Barbie與Ken，表現恰到好處，傻戇又十分可愛。賴恩哥斯寧跟足Ken，練得一身結實肌肉，可惜臉部皺紋較多，有點顯老。戲中有不少歌舞場面，帶出芭比樂園的歡樂與亮麗感覺。電影歌曲班底強勁，歌手包括Sam Smith、Dua Lipa、Lizzo、Nicki Minaj、Karol G及Billie Eilish等，賴恩哥斯寧也獻唱了一首《I'm Just Ken》。

上映日期：7月20日

相關字詞﹕瑪歌羅比 賴恩哥斯寧 Barbie芭比 開箱

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