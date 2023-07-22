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娛樂

Tony Bennett逝世 享年96歲

【明報專訊】曾主唱《I Left My Heart in San Francisco》的美國男歌手Tony Bennett昨日在紐約逝世，享年96歲。Tony Bennett發言人Sylvia Weiner向美媒證實噩耗，但未透露死因。Tony Bennett於2016年確診認知障礙症，直到2021年初才公開病况，同年8月在紐約舉行告別演唱會後正式退休。

法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）讚賞Tony Bennett為「行內最佳歌手」；1950年代遇到伯樂兼喜劇演員卜合（Bob Hope）後出道，縱橫樂壇超過70年的Tony Bennett推出超過70張專輯、贏得20個格林美音樂獎項，包括終身成就獎。Tony Bennett愛與不同歌手合作，近年最著名首推跟百變天后Lady Gaga合唱及舉行世界巡迴演唱會，他亦曾跟保羅麥卡尼（Paul McCartney）、已故騷靈天后Aretha Franklin、鄉謠歌手Willie Nelson，以及樂隊U2主音Bono等合唱。2016年Tony Bennett的90歲大壽，在紐約舉行盛大派對，帝國大廈更舉行了亮燈儀式為他賀壽，Tony同一年亦推出了回憶錄《Just Getting Started》。

相關字詞﹕男歌手Tony Bennett

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