Tony Bennett逝世 享年96歲

法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）讚賞Tony Bennett為「行內最佳歌手」；1950年代遇到伯樂兼喜劇演員卜合（Bob Hope）後出道，縱橫樂壇超過70年的Tony Bennett推出超過70張專輯、贏得20個格林美音樂獎項，包括終身成就獎。Tony Bennett愛與不同歌手合作，近年最著名首推跟百變天后Lady Gaga合唱及舉行世界巡迴演唱會，他亦曾跟保羅麥卡尼（Paul McCartney）、已故騷靈天后Aretha Franklin、鄉謠歌手Willie Nelson，以及樂隊U2主音Bono等合唱。2016年Tony Bennett的90歲大壽，在紐約舉行盛大派對，帝國大廈更舉行了亮燈儀式為他賀壽，Tony同一年亦推出了回憶錄《Just Getting Started》。