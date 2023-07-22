明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

內地開畫不敵沈騰新片 屈居第6 《芭比》美優先場收1.56億稱冠

【明報專訊】以經典公仔Barbie為故事創作藍本的《Barbie芭比》及《天能》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan ）新片《奧本海默》昨日在美國一同開畫，據報周四優先場前者大收2000萬美元（約1.56億港元），成為美國今年優先場最賣座紀錄，不過在內地成績未如理想，截至昨日傍晚，《Barbie芭比》只收714萬人民幣，位列第6，遠不及同日開畫、沈騰主演的喜劇《超能一家人》，以6984萬人民幣登頂。

「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）與《星聲夢裡人》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）主演的《Barbie芭比》，以及講述原子彈之父故事的《奧本海默》，昨日在美國同期上映，正面交鋒，其實兩片在爛番茄評論網站都得到不錯的專業評分，前者得89%，《奧》片更獲93%好評。

《Barbie芭比》周四（20日）上映優先場收2000萬美元，不但超越Marvel超級英雄片《銀河守護隊3》今年5月1750萬美元的成績，成為今年最佳優先場紀錄，亦是自去年《阿凡達：水之道》後的最佳優先場成績。若以女性觀衆為目標的電影而言，高於《美女與野獸》及《飢餓遊戲》，但不及優先場大收2630萬美元的《吸血新世紀2：新月傳奇》，不過已足夠業界調高《Barbie芭比》首周末3天票房至1億美元至1.3億美元。片長3小時的《奧本海默》，上映戲院數目較《Barbie芭比》少，優先場收900萬美元，預計首周末3天可進帳5000萬美元或以上。

據美媒報道，《奧本海默》已通過內地審批，但上映日期未定。《Barbie芭比》則於昨日在內地開畫，截至昨日傍晚收714萬人民幣，位列第6，被同日開畫的《超能一家人》遠遠抛離，後者收6984萬人民幣成為單日票房冠軍。《超》片由艾倫與沈騰主演，講述主角離家出走多年，再回老家參加祖父喪禮，發現家人各自擁有了超能力。第2至5位順次為《封神第一部》、動畫《長安三萬里》、《八角籠中》及動畫《茶啊二中》。至於比《Barbie芭比》早一星期在內地上映的《職業特工隊：死亡清算上集》，則收633萬人民幣，排第7位，累收2.6億人民幣，成績一般。

相關字詞﹕奧本海默 美國優先場票房 Barbie芭比

上 / 下一篇新聞