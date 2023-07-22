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娛樂

楊偲泳拍親熱戲要加酬勞 吳肇軒自爆拒絕前度復合

【明報專訊】吳肇軒、楊偲泳、陳穎欣、湯怡、余德丞及楊天宇昨日出席ViuTV新劇《轉角浣紗街》開鏡儀式。吳肇軒與楊偲泳相隔7年再合作，演歡喜冤家；楊偲泳笑稱被吳肇軒癡戀，但沒親熱鏡頭，否則要加酬勞。吳肇軒角色周旋於曾樂彤與楊偲泳之間，但聲稱不是「渣男」，反而是「分手大師」，專收錢教人分手。現實中他曾勸別人分手但不成功，「有些人愈講分手，關係反而愈維持得耐，所以『分手』只可以想，不可以講。試過前度跟我提出分手，我說『好』，後來對方想復合，被我拒絕」。楊偲泳着緊工作，對感情事隨緣。

陳穎欣分手直接斬纜

陳穎欣戀愛經驗不多，但與前度分手時非常決絕，「我角色很開放，周圍識朋友，與真實的我有很大反差。我分手會直接斬纜，朋友說我幾殘忍，因好決絕，不會再回頭，令對方好傷心」。她避談有否因分手令舊愛做出激烈行為，稱對方愈強迫，她反而更嬲。

余德丞演「hehe」角色

余德丞與湯怡久未拍劇，前者客串演「hehe」角色，會留意身邊同志朋友的動靜、衣著和說話語氣。他有看BL劇，「與Do姐（鄭裕玲）做電台節目，她每星期介紹一套，我一定看，否則不能搭嘴」。

湯怡飾演迷茫情婦，與楊天宇有感情戲。她表示女兒準備入學，加上餅店生意上軌道，可以抽時間工作。她暫未考慮再追小朋友，想專心為事業搏殺，或遲幾年才考慮，甚至覺得一個女兒也夠數。

記者：林蘊兒

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