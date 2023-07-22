明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

胡定欣心水港姐莊子璇黃泳嘉 羅霖要求佳麗內外兼備

【明報專訊】胡定欣、羅霖及時裝設計師何國鉦擔任9月舉行的《東方女神2023》選美評判，昨日出席記者會，前港姐何艷娟現身支持。胡定欣透露剛完成港姐越南外景拍攝回港，首次踏足越南，未有機會出席公開活動跟粉絲交流，三日兩夜的行程，把握時間品嘗椰子咖啡和越南河粉等美食。

重視樣貌談吐內涵

胡定欣覺得有數名佳麗特別亮眼，具備大方、自信的條件，也留意到有些緊張得面部和手發抖。是否因她氣場太勁嚇親佳麗？她笑說不是，緊張是人之常情。她指⑮莊子璇無論笑容和聲線都有劉佩玥影子，又讚②黃泳嘉的酒窩迷人，且談吐得體，「這兩名佳麗是我心水之選」。她最近有機會參加不同選美活動，睇靚女非常開心，她做選美評審重視佳麗樣貌、談吐及內涵，若有一技之長會加分，「年代不同，審美眼光也不同，以前的年代女人味濃，現代女生則少女味較重」。

前亞姐羅霖喜見疫情過後，不同的選美活動復辦，她透露新一屆亞姐9月在馬來西亞舉行區賽，到時會到當地擔任評審，亞姐總決賽則移師上海舉行。

羅霖着重佳麗內外兼備，「只要跟女仔傾幾句，就知是真誠或虛偽；自然美當然最好，若一眼睇得出有做過（整容），當然會扣分」。她自爆當年選美曾想過退賽，「那年去西班牙拍外景，要著泳衣在公園影相，有好多人睇住，覺得好尷尬，我致電媽咪，她勸我不要輕易放棄，我才堅持落去」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕何艷娟 東方女神2023 胡定欣 羅霖

上 / 下一篇新聞