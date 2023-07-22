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娛樂

周嘉洛「回家」緋聞擺上枱 滕麗名爆料：有集講陳瀅

跟《愛‧回家》「秘書Elaine」爆緋聞 許家傑繼續約李芷晴睇戲：正常社交

【明報專訊】劉丹、周嘉洛、滕麗名、林淑敏、許家傑及李芷晴等昨日出席無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》活動，傳被召「回家」救收視的周嘉洛成為焦點，被取笑地位凌駕劉丹。他表示重回劇組開工數天感覺熟悉，獲劉丹及滕麗名讚變得成熟及踏實，但緋聞被擺上枱取笑，劉丹笑言御准他帶靚女「回家」。許家傑與李芷晴被爆睇戲傳緋聞，兩人齊聲否認，澄清有其他朋友同行，亦不會因此避忌，劇中拍檔林淑敏撐許家傑是難得的朋友。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

周嘉洛現身《愛•回家》活動成為焦點，他出場時立即抱抱劉丹（丹爺）以表尊敬，又用普通話跟眾演員示愛：「我想你們！」丹爺笑說：「你好虛偽，好假，畀啲真誠得唔得。」單立文亦插嘴笑他出去拍正劇溝女，再「回家」溝女。周嘉洛否認道：「無，我不溝女的。」問到拍正劇是否好開心？周嘉洛賣口乖說：「不夠《愛•回家》開心，我想繼續留低，但做演員好被動，不到我話事。」

周嘉洛被讚成熟踏實

周嘉洛受訪時表示「回家」開工幾日好開心，因跟劇組熟悉，感覺跟以前一樣。在旁的丹爺和滕麗名（阿滕）讚嘉洛變成熟和踏實，但忍不住將其緋聞擺上枱，阿滕說：「嘉洛出去被女仔溝完，打個轉就回來。」丹爺御准他帶靚女「回家」，「 不要帶那麼多女仔回來，好難安排角色，你阿媽（阿滕）放去邊呢？不過可以帶一個半個回來」。阿滕續爆料：「其實有一集真的會講陳瀅。有無陳瀅？不知呢，大家拭目以待啦。」其他演員即起哄。問嘉洛是否邀得緋聞女友陳瀅客串？他笑說：「大家留意吓啦！」

劉丹日日與孫女視像通話

阿滕指有嘉洛助陣，對收視有信心，因對方能吸引3至20多歲的年輕觀眾。對於嘉洛地位凌駕丹爺，嘉洛立即瑟縮在丹爺身旁，丹爺和阿滕笑說：「劇組個個叫他『嘉洛爺』。」嘉洛說：「我是嘉洛仔，大家好惜我，可能覺得我似得意小狗，就會玩吓。」談到劉愷威與10歲女兒小糯米在加拿大被網民捕獲，丹爺指兒子帶孫女出外上暑假班，自己忙拍劇又怕坐長途機，所以未能同行，不過孫女日日有致電跟他視像通話。

許家傑與李芷晴被爆拍拖睇戲，許家傑否認戀情，指有其他朋友同行，「我早已開了『睇戲同學會』群組，經常約朋友睇戲進修演技，今次傳緋聞驚嚇怕朋友，不再跟我去街。」林淑敏稱也收到家傑邀請，只是未有應約，又讚他是難得的朋友，擅於辦聯誼活動，「朋友們若沒有他，只會鳥獸散」。許家傑說：「正常社交無問題。（繼續約李芷晴睇戲？）當然會。」

許家傑否認戀李芷晴

李芷晴表示自細睇許家傑演戲長大。林淑敏聞言覺傷心，「我一向當家傑平輩，你叫佢前輩，那我是什麼？」但她讚李芷晴好有吸引力，「有魔鬼身材、天使面孔」。許家傑反問：「你覺得傳緋聞是我有艷福呀？你有無睇過雜誌，我都有半裸相騷6嚿腹肌，芷晴都有艷福。」李芷晴首次傳緋聞，見自己成為封面人物，覺得好神奇，仍未懂反應，「家傑是好好的前輩」。激得家傑苦笑，「我只是平輩，平時畀人叫弟弟」。

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