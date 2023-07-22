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娛樂

歷代兒童節目主持齊集 秦啟維自爆瘀事 伍文生喜歡小朋友

【明報專訊】譚玉瑛、伍文生、秦啟維、Harry哥哥（王者匡）、蕭徽勇及袁潔儀等先後在不同年代擔任兒童節目主持，前晚出席涂小蝶著作《哥哥--香港電視兒童節目男主持訪談》講座，憶述當年拍節目經歷，勾起集體回憶。新書由譚玉瑛寫序，也有幫手聯絡部分受訪者；袁潔儀專程從廣州返港，為昔日亞視兒童節目《機靈加油站》拍檔秦啟維撐場。

叫錯袁潔儀做袁潔瑩

秦啟維和伍文生表示作者訪問多名男主持，有些是1970年代，亦有現任，當中分享他們加入兒童節目原因、難忘事及對每個年代節目變化的看法，遺憾沒訪問周星馳。秦啟維當年讀演藝學院獲亞視選中拍劇，原本演騎師，但後來劇集拍不成，陰差陽錯加入亞視兒童節目組成為主持，他分享趣事道：「那時拍檔是潔儀姐姐（袁潔儀），節目直播中，我不停稱呼她『袁潔瑩』，雖然叫錯名，但她沒刻意出聲糾正，免我尷尬。自此我反覆練習讀『袁潔儀』，希望不會再講錯。」

49歲伍文生天生童顏，已育有3子女，當年讀無綫藝訓班渴望演戲做主角，可惜拍劇10多年仍常被派演學生或弟弟角色，「藝訓班畢業後第4年，有監製叫我入兒童組做短劇，我好樂意，因喜歡小朋友，亦自知外形所限，監製不會找我演警察、律師、醫生角色，便加入兒童節目當主持」。由多年前主持《閃電傳真機》到現時《Hands Up》，是否視「最長年資兒童節目主持」譚玉瑛為目標？他覺得不由自己控制，希望做節目外，也推廣兒童教育。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕Harry哥哥（王者匡） 秦啟維 伍文生 譚玉瑛

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