B哥爆溫拿兩成員曾打交 阿倫中暑後暴瘦聲音沙啞

《兄弟》歌詞嗒落好珍貴

溫拿7場紅館告別演唱會下月6日舉行，阿倫早前於廣州舉行戶外騷中暑，消瘦不少，他為聲音沙啞向粉絲致歉：「唔好意思，大家都知我中暑吧！陳友成日都中暑，今次變了我中暑。」陳友爆他瘦了17磅。書中講述新專輯製作過程，阿倫透露決定開演唱會便開始籌備，「因需要新歌，便到B哥（鍾鎮濤）屋企作歌，歌曲《兄弟》不單止形容5人感情，亦可用在大家對身邊朋友的感覺，當中歌詞『如兄弟偶爾回來伴我坐』，令我每次聽都好動容，雖然輕描淡寫，但嗒落好珍貴」。

溫拿書中大爆當年錄音室趣事，B哥指溫拿通常共同進退，即使自己練完歌，也會坐着陪隊友，有次通宵練歌，葉智強（阿強）睡着被阿倫整蠱，將火柴頭圍住阿強肚臍點火。健仔笑稱阿強一瞓就沒感覺，花名「豬頭強」，現在個肚有個如紋身的圈。B哥還爆溫拿不止嗌交，更打過交，書中沒有寫，即席叫陳友與阿倫兩個當事人講解打交的羅生門事件，陳友指是他與阿倫在樓梯底下棋，突然有「呠」一聲，阿倫不認，還反指是陳友。阿倫笑道：「根本一點羅生門都無，我只是鍾意睇人的忟樣，他愈忟我就愈係咁。」書中談到告別演唱會後計劃，除阿強嚮往自由自在生活，其他成員永不言休，阿倫會繼續唱歌，B哥唱歌演戲雙線發展，陳友依舊玩音樂，健仔也會忠於音樂，想培育新人夾Band，他說：「組女子樂隊，不過之前都組過，她們好易嗌交，好快就散Band。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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