明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

B哥爆溫拿兩成員曾打交 阿倫中暑後暴瘦聲音沙啞

譚詠麟病癒首現身聲線沙啞 被鍾鎮濤爆曾與陳友打架

【明報專訊】溫拿樂隊昨日到書展出席新書《溫拿50 由始至今》講座，與粉絲分享書中故事、簽名及宣傳新碟，吸引近500粉絲到場支持，有粉絲帶來當年溫拿為Bee Gees香港演唱會任表演嘉賓的親筆簽名場刊前來支持。眾人台上互爆當年趣事，早前中暑的譚詠麟（阿倫）聲音沙啞似未痊癒，與彭健新（健仔）撞聲。

《兄弟》歌詞嗒落好珍貴

溫拿7場紅館告別演唱會下月6日舉行，阿倫早前於廣州舉行戶外騷中暑，消瘦不少，他為聲音沙啞向粉絲致歉：「唔好意思，大家都知我中暑吧！陳友成日都中暑，今次變了我中暑。」陳友爆他瘦了17磅。書中講述新專輯製作過程，阿倫透露決定開演唱會便開始籌備，「因需要新歌，便到B哥（鍾鎮濤）屋企作歌，歌曲《兄弟》不單止形容5人感情，亦可用在大家對身邊朋友的感覺，當中歌詞『如兄弟偶爾回來伴我坐』，令我每次聽都好動容，雖然輕描淡寫，但嗒落好珍貴」。

溫拿書中大爆當年錄音室趣事，B哥指溫拿通常共同進退，即使自己練完歌，也會坐着陪隊友，有次通宵練歌，葉智強（阿強）睡着被阿倫整蠱，將火柴頭圍住阿強肚臍點火。健仔笑稱阿強一瞓就沒感覺，花名「豬頭強」，現在個肚有個如紋身的圈。B哥還爆溫拿不止嗌交，更打過交，書中沒有寫，即席叫陳友與阿倫兩個當事人講解打交的羅生門事件，陳友指是他與阿倫在樓梯底下棋，突然有「呠」一聲，阿倫不認，還反指是陳友。阿倫笑道：「根本一點羅生門都無，我只是鍾意睇人的忟樣，他愈忟我就愈係咁。」書中談到告別演唱會後計劃，除阿強嚮往自由自在生活，其他成員永不言休，阿倫會繼續唱歌，B哥唱歌演戲雙線發展，陳友依舊玩音樂，健仔也會忠於音樂，想培育新人夾Band，他說：「組女子樂隊，不過之前都組過，她們好易嗌交，好快就散Band。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕B哥（鍾鎮濤） 葉志強（阿強） 陳友 譚詠麟(阿倫) 彭健新（健仔） 溫拿樂隊

上 / 下一篇新聞