古天樂獲亞洲影壇非凡貢獻大獎 談AI挑戰 「永遠戰勝不到人類創造力和情感」

古天樂（古仔）日前聯同導演卓韻芝、簡君晉赴紐約出席《第22屆紐約亞洲電影節》，並於當地時間7月19日舉行《送院途中》首映禮，電影放映前，大會頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」給古天樂，以表揚他多年來為亞洲影壇作出貢獻。古仔表示獲獎是非常大的榮耀，感謝大會肯定，提到香港電影人在疫情期間一直沒改變本質，依然用心製作電影，「少了任何一個幕後崗位，一部電影都很難誕生，所以我獲得這個獎，是團隊的功勞，絕對不是個人榮耀」。

古仔有留意近日美國編劇和演員工會的罷工行動，他說：「AI（人工智能）提供到人類方便和功能，但永遠戰勝不到人類的創造力和情感，只有創造力和情感才能令電影感動到觀眾心靈。」古仔說畢獲得全場掌聲，他承諾無論「天下一」或自己參與的作品，未來都會繼續努力用心製作。

古仔：盡能力幫助電影從業員

身為香港演藝人協會會長及香港電影工作者會長的古仔，在疫情期間身體力行協助電影從業員，他在首映禮前的記者會分享感受說：「3年疫情中，香港影圈有近一年半時間停工，有電影從業員亦因此轉行，自己只希望盡能力幫助，不單止希望維持電影生產，亦希望從業員維持到生計。」被問到獲「美國電影藝術與科學學院」邀請擔任奧斯卡評審有何感受？他希望借此機會將香港作品推廣全球，「希望香港可以拍攝到更多不同類型、面向世界的電影，不論我作為天下一的創辦人，抑或香港電影從業員，都覺得這是我的責任」。

卓韻芝疫下拍《送院途中》壓力大

談到新作《送院途中》，導演卓韻芝指電影以救護員工作為主題，他們跟很多港人一樣，在高壓環境下生活和工作，她稱拍攝期間同樣面對非常大壓力，「電影在香港第五波疫情高峰期拍攝，遇到不少問題，差點未能於消防局或其他公眾地方拍攝，亦試過臨拍前遭人拒絕借場」。古仔飾演救護員，指香港從沒有救護員為主題的電影，「其中一樣想探討是我們能否自救，疫情後大家應該好好珍惜一切，大家應同心合力應對未來」。卓韻芝讚戲中游學修、袁澧林及小演員蘇悅弦都表現出色。《送院途中》今次在紐約亞洲電影節放映，是3個月內第7個參與的影展，之後會到歐洲及東南亞參展。

導演簡君晉盼觀眾有共鳴

天下一投資的另一部作品，以香港記者偵查殘疾院舍為主題的《白日之下》，同樣參與今屆紐約亞洲電影節「香港巡禮」單元，對於作品能夠在北美首映，導演簡君晉非常開心，「紐約亞洲電影節是北美一個大規模的電影節，我的作品可以參展，並可親身出席，好興奮可以在疫後再度到訪這個城市，希望這裏的觀眾看完有共鳴」。

娛樂組

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