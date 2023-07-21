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娛樂

【開箱】《迷人金磚局》 暗黑創業奇才 演繹法國版《紙房子》

【明報專訊】法國犯罪片《迷人金磚局》（Gold Brick）7月6日上架，連續兩周登上影視串流平台Netflix非英語電影收視榜亞軍，先後敗在《謊心暗許》和《蒙上你的眼：逃出巴塞隆拿》手下，都算雖敗猶榮。新片故事跟西班牙神劇《紙房子》有異曲同工之妙，同樣講述主角為了大賺一筆，於是招兵買馬，並透過兵不刃血方式，把大財團壓榨居民所得的不義之財據為己有。

主角擅長偷呃拐騙

《迷人金磚局》由曾經贏得MTV歐洲音樂大獎的MV導演Jeremie Rozan自編自導，法國版《屍殺片場》（Final Cut）男星Raphael Quenard擔綱演出，這齣黑色喜劇表面上說的是貧窮鄉村青年如何創業、跟大財團角力，重演「大衛擊倒歌利亞」的熱血故事，然而主角的奮鬥過程和手法卻相當「暗黑」，偷呃拐騙無所不用其技，雖然政治不正確，卻令人痛快淋漓。

故事講述生於法國中部夏特市的丹尼爾，在這片鳥不生蛋的鄉下地方長大，前途一片灰暗，皆因布魯伊家族幾乎壟斷全市經濟活動，權力足以隻手遮天。丹尼爾跟好友史坎尼亞不齒家族行徑，一度自行創業，稍為做出成績，便遭惡意收購，最後只好屈服，在對方經營的名牌香水廠當雜工，過着勉強餬口的生活。

某日布魯伊參加馬拉松比賽期間暴斃，曾是丹尼爾小學同學的布魯伊兒子派翠克，隨即繼承家族「王位」，統領商業王國，為了慶祝「登基」，旗下員工獲贈一支香水，丹尼爾隨手放到網上拍賣，輕易賺取50歐元，此事令他驚覺，原來在他工作的地方，其實遍地「黃金」，在貪念遮蔽良心下，決定趁機發筆橫財。

故事結局出人意表

起初丹尼爾與史坎尼亞僅偷一兩支香水，然後變賣幫補生計，其後愈偷愈多，短短半年已賺到2萬歐元，野心急速膨脹，密謀擴展其黑市事業。另一方面，庸碌無能的派翠克誤信妻子貝兒建議，考慮把公司賣給購物網站圖利，勸阻不果的總經理維琴妮因此面臨解僱，為了報仇決定加入丹尼爾陣營，教導他如何利用電腦保安系統漏洞，從貨櫃中偷取價值250萬歐元的香水而不驚動公司甚至警方。為了達到目的，他們開始招兵買馬，過程恍如《紙房子》的迷你版本，分別在於丹尼爾盜取的並非銀行保險庫的金條，而是被喻為「液體黃金」的香水。

派翠克與購物網站老闆簽約後，驚覺妻子與對方有不倫關係，震怒之餘，禍不單行，買家要求盤點存貨，否則巨額索償，派翠克此時才發現大量香水不翼而飛，認定是丹尼爾幹的「好事」，在公私兩方瀕臨崩潰之際，如何來個逆轉勝？結局出人意表，身兼編導的Jeremie Rozan應記一功。

政治不正確但痛快

《迷人金磚局》劇情充滿黑色幽默，惡人沒有惡報，反而升官發財，諷刺意味極濃，把「殺人放火金腰帶」的政治不正確路線貫徹到底，過程荒謬但卻痛快。故事以一個充斥不公義的鄉村小鎮為背景，主角為了生存，被迫展開「黑吃黑」發財大計，上演無名小卒推翻大財團的戲碼，正好為普羅大眾出一口氣。

Raphael Quenard演活丹尼爾的衝動和狡猾，雖然讀書不成，處事手法卻充滿街頭智慧，跟《紙房子》主角「教授」風格明顯各異，但同樣對女主角一往情深，而且故事發展到最後，女方都成了他的最強助手，愛情事業兩得意，實在令人又羨又妒；《怪盜羅蘋》法國男星Antoine Gouy扮演香水公司老闆派翠克，導演不斷透過對白和鏡頭，嘲笑他的軟弱無能，若非繼承父業，豈能身居要職？就連維琴妮問他「哪類員工對公司傷害最大？」藉以譏諷他的愚昧，他仍懵然不知，Antoine扮蠢卻很可愛。

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