白髮梁朝偉為NewJeans拍MV 免費演出十餘秒 電眼懾服鄭浩妍

由Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein組成的韓國5人女子組合NewJeans，今日發行第2張專輯《Get Up》，早前已推出新歌《New Jeans》及《Super Shy》，昨日凌晨再公開另一主打歌《Cool With You》MV，並分為「Side A」及「Side B」兩個版本。

新歌MV公開前，唱片公司率先透露將有兩名國際巨星演出，網上流傳是《魷魚遊戲》鄭浩妍及同門師兄防彈少年團（BTS）成員V，結果出人意表，男主角並非V而是康城影帝梁朝偉。

公司高層親邀演出

新歌MV在西班牙巴塞隆拿取景拍攝，故事以希臘神話為藍本，講述鄭浩妍扮演愛神，NewJeans成員則是她的守護天使。原本一身黑色打扮的鄭浩妍，為世間男女牽紅線，直至她愛上凡人，開始跟蹤對方，但因愛神身分，男生根本看不見她，愛神決定放棄仙界地位，流落凡間享受愛情，卻被梁朝偉扮演神秘角色，出手消除男生記憶，令鄭浩妍一臉驚訝。

梁朝偉在「Side B」MV壓軸登場，雖只亮相十餘秒，表現卻極搶眼，罕有地以一頭白髮造型示人，在馬路上跟鄭浩妍對視，然後流露出耐人尋味的笑容。據韓媒報道，NewJeans所屬經理人公司ADOR的首席執行官閔熙珍，親自邀請梁朝偉演出，閔熙珍表示該角色必須由充滿魄力和存在感的藝人演出，梁朝偉是最佳人選，後者看罷劇本，毫不介意戲分多寡，更不收分文演出，拍攝前仔細分析劇本，提議白髮造型亮相，誠意十足。

首日點擊逾800萬

事實上，梁朝偉已非首次演出韓國歌手MV，早在2002年曾與男歌手The Name合作，跟《密陽》康城影后全度妍、《柏林諜變》柳承範合演《Name》MV。梁朝偉透過ADOR方面發表演出感受，他說：「結下了很好的緣分，想給韓國粉絲送上小小的禮物」。鄭浩妍亦表示，她是NewJeans粉絲，與梁朝偉及工作人員愉快地完成拍攝工作，希望觀眾也能透過MV感受到這種快樂。

NewJeans新歌MV公開後，隨即成為全球熱話，兩個版本MV公開未夠一日，YouTube點擊率合共超過800萬次，證明歌迷反應熱烈。

文：蘇珮欣