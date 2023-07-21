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娛樂

MIRROR新節目打頭陣玩轉暑假 COLLAR預告泳裝示人 ERROR露「潛力股」

全星暑假｜《MIRROR+》7.24打頭陣播出 ERROR放笑彈 193自爆被隊友出賣
COLLAR新歌MV造型毀譽參半 Gao撐有型 Marf讚成員身材各具美態

【明報專訊】男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman）伙隊友陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie），聯同男團ERROR、女團COLLAR、吳啟洋和葛綽瑤等，昨日到觀塘出席ViuTV《全星暑假》記者會，吸引數百粉絲迫爆商場，尖叫聲不斷。眾人為節目宣傳造勢，Lokman爆MIRROR在節目中玩得很癲，Frankie更有新朵「英雄輝」；COLLAR預告會以泳裝示人。ERROR稱會露「潛力股」，會看到「嘩」一聲，眾人出盡口術吸引觀眾捧場。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

MIRROR、ERROR和女團COLLAR伙ViuTV藝人昨日在記者會除介紹《全星暑假》系列5節目，包括《MIRROR+》、《ERROR暑期自作業》、《全日制COLLAR學院》、《P1X3L 5G上台計劃》、《夏の競技》，以及《撞鬼自駕遊》和《幫手預埋我》外，還組隊與小朋友玩遊戲，大曬愛心。MIRROR孭飛的《MIRROR+》打頭陣，下周一（24日）播出，Lokman表示節目中各成員會玩遊戲接受不同競賽。問誰的底線最難超越？他們齊稱是未有出席的呂爵安（Edan）。Jer開心節目中成員可一起玩遊戲，又乘機向公司說希望下次可出埠拍攝。

193嘲ViuTV豬扒多過人

COLLAR隊長沈貞巧（Gao）表示節目中她們去了日本玩和學習。蘇雅琳（Ivy）透露有到水上樂園玩，身為「COLLAR坦克車」的她還會向相撲手挑機，大家想看COLLAR泳裝和相撲裝要留意。李心駖爆王家晴（Candy）見到相撲手只穿相撲褲很驚，Candy即刻面紅，笑稱該環節吃了一樣很大的東西，「我人生未見過咁大，好好食」。

ERROR在台上大放笑彈，透露新節目有很多無厘頭作業，例如4個去夾Band，最原創達人體能大挑戰；最透明的身體檢查，以及最真實的電話機密比賽等。郭嘉駿 （193）自爆被成員出賣，「有名溝女不叻的成員，將我教他溝女的電話內容公開」。何啟華 （Dee）即「認頭」，「193教我的東西很實用」。保錡爆他們有個宿營計劃，要求女嘉賓是ViuTV以外的人。193解釋：「因為我們台豬扒多過人，不計COLLAR。」保錡笑稱最後他們邀請到Blackpink的Jennie和Lisa。

Frankie一夫當關最勁

受訪時Lokman表示節目中眾人玩得很癲，尤其最後一集最癲， 大家直情起不到身，難受的繼續在地上難受，笑到肚痛的則繼續笑到肚痛，這狀態維持了兩分鐘。節目中哪名成員最不濟？Lokman笑稱：「沒有最差，只有最勁的Frankie。」Ian表示很多時大家還考慮試不試玩時，Frankie一夫當關，新稱號「英雄輝」。Frankie笑言：「每次要救世界時，他們便推我出去。」談到月尾生日，Frankie透露在工作中度過，雖然今年單身過，但不感孤單，因有朋友、兄弟，最緊要有家人陪伴。

早前生眼挑針的Ian表示仍有點刺痛，但已差不多康復，可能是打完波多手摸眼所致，強調沒有看不該看的東西。他稱早前閉關一個月積極做音樂，新歌將下周推出，目前已灌錄下首新歌。Jeremy被問到有網民提議他可與《全民造星V》冠軍Lyman一邪一妖合作，Jeremy表示絕對歡迎，有多些這類型的歌手是好事，不怕對方成為競爭對手，可一起進步。Jer笑稱Lyman在台上表演時會騷肌，Jeremy即縮沙，笑言：「我不敢，騷住蘋果肌先。」

Winka底線三點不露

問到COLLAR節目中是否會以泳裝示人？Marf（邱彥筒）笑言去水上樂園未必一定要穿泳裝，不過每名成員身材都好好，各有不同美態和豐滿之處；Gao笑稱最想銀包豐滿。心駖自爆由於玩得太激烈，搞到衣衫走歪，險些走光。Winka（陳泳伽）笑言只要三點不露就OK。Candy稱拍攝時被相撲餐的分量嚇倒，一個相撲手的食量，是她們整個團隊20人都吃不完，但很好吃。

提到日前她們的新歌造型亮相，外界評價好壞參半，尤其Gao的造型有不少負評，Gao承認有留意網上評論，一定有人喜歡有人不喜歡，「覺得造型將我個人特點推到極致，未試過咁有型，很喜歡」。Ivy和Day（許軼）同樣很喜歡新歌造型，Day說有型之餘帶點性感，Ivy爆Day有個大波波，Day解釋是流星錘。心駖表示COLLAR以作品行先，認為造型能配合新歌主題。談到Winka在跟小朋友遊戲時太投入疑走光，她一臉愕然，「已做足安全措施，大家見到只是打底衫」。

肥仔最渣 被封「磨碌西瓜」

193預告新節目各成員會露「潛力股」，相信觀眾看到會「嘩」一聲；又爆肥仔表現最渣，被冠以「磨碌西瓜」稱號。談到193在台上說ViuTV豬扒多過人，不怕得罪人？他稱不怕，「都是講事實」。練美娟想衝上台打你，193笑說：「她應該是最接受那個。」

193承認真的有教Dee溝女秘訣，對方也虛心學習，「我本身是戀愛節目主持，什麼都試過，以前都是不斷成功，每幾日就拍一次拖」。3隊友封193為「感情界王者」及「194次郎」，笑他一日可拍4次拖，早、午、晚和消夜。

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