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娛樂

莊子璇膺「越南越愛香港小姐」 胡定欣大讚有劉佩玥影子

【明報專訊】《2023香港小姐競選》16名佳麗繼續在越南拍外景，前晚出席「閃耀越南晚宴」，麥美恩與黎諾懿擔任司儀，表演嘉賓是譚俊彥、胡定欣。佳麗先後以中式旗袍、鮮艷晚裝、休閒服及越南民族服亮相，向現場來自東南亞不同地區的賓客自我介紹及推介香港特色文化，又獻上勁歌熱舞及以越南文獻唱《越難越愛》。

郭珮文推介港式奶茶轉數快

在推介香港特色文化環節，⑯郭珮文表現最搞笑；她推廣港式奶茶，被問會以什麼代替花奶或煉奶時，她轉數甚快回答雪糕。被追問「熱奶茶又點搞」，她亦九秒九笑指可叮熱雪糕，惹來全場拍手大笑。⑮莊子璇選擇推介廟街及廟街特色文化，她全晚表現淡定又大方，結果獲得當地賓客喜愛及肯定，先拔頭籌膺「越南越愛香港小姐」，胡定欣亦對她讚不絕口。

譚俊彥︰陳霈錤氣質令我好舒服

胡定欣指莊子璇有劉佩玥影子，「她好sweet，與劉佩玥有點似，都好得體」。熱愛健身的胡定欣在晚宴前一晚才抵達峴港，仍爭取時間到下榻酒店健身房跑步。

譚俊彥喜歡⑩陳霈錤，「她的氣質令我覺得好舒服」。他期待之後在劇組能與16名佳麗有緣碰面。黎諾懿自爆因不擅長記人名，一度搞錯Hanna（⑥胡睿涵）與Hera（陳霈錤），自覺尷尬。港姐出身的麥美恩戥師妹們開心，「她們終於可以衝出香港，代表香港做親善的事，好好呀」。

娛樂組

相關字詞﹕陳霈錤 譚俊彥 郭珮文 莊子璇 胡定欣 2023香港小姐競選

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