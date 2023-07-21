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娛樂

粉絲迫滿3層商場 司儀Do姐識執生 佐藤健首度訪港曬廣東話派心心

佐藤健襲港開心派心講廣東話 粉絲逼滿3層商場

【明報專訊】日劇《First Love初戀》男星佐藤健昨日來港，出席中環ifc舉行的珍珠首飾品牌活動，吸引大批粉絲圍觀，迫滿3層商場，場面熱鬧。鄭裕玲（Do姐）擔任大會司儀，活動開始時，Do姐多次介紹佐藤健出場都未見現身，她執生叫郭嘉駿（193）講感受拖延時間，之後佐藤健終於出場，獲粉絲尖叫歡迎，他大派心心又講廣東話冧粉絲。

昨日活動開始不久，大會司儀Do姐多次介紹佐藤健出場，但對方遲遲未現身，Do即執生，先講身上佩戴價值400萬元的珍珠鑽石頸鏈，又邀出席活動的郭嘉駿（193）上台分享佩戴該品牌首飾的感受，一於拖延時間。未幾，Do姐得知佐藤健終於現身便叫193落台：「好啦，你走得啦，多謝193幫我撐場。」

西裝配珍珠首飾 讚粉絲熱情

身穿灰色西裝、戴珍珠首飾的佐藤健終於出場，全場粉絲尖叫歡呼。見到粉絲如此熱情，佐藤健笑容滿面，揮手打招呼又大派心心，用廣東話說：「大家好，我係佐藤健。」然後再用日文說：「今（昨）日請大家多多指教。」今次是佐藤健首度來港出席公開活動，他說：「很開心，沒想過大家那麼熱情，十分感謝大家。」

Do姐指佐藤健是該品牌的粉絲，身上戴上全新系列的珍珠首飾。佐藤健稱平時也喜歡戴該品牌首飾，昨日是特別日子，所以戴上高貴珍珠跟大家見面。他與該品牌早前合作推出Art Book，Do姐問他最喜歡哪張相及拍攝過程的感受？佐藤健說：「今次專程到巴黎，在一名日本建築師的美術館拍攝那些照片，我很喜歡，同時令我得到很多力量。」他離開前再說：「很開心見到香港粉絲，希望下次再見面，大家都要健康。」然後跟Do姐握手說再見，又走近傳媒合十多謝。

會否訪問佐藤健 Do姐賣關子

Do姐受訪時表示，看過佐藤健多部作品，包括《First Love初戀》，有機會跟對方見面很開心。談到佐藤健遲遲未現身，她即時發揮執生本色，Do姐說：「就是那麼貴請我的原因，幸好193在場，便邀他上台傾愒。」問她會否在個人頻道訪問佐藤健？Do姐賣關子。至於亞洲藝人，還想跟誰集郵？Do姐說：「我訪問不同地方的藝人和值得訪問的人，無論靚與否，不論男女，有些受訪者會令大家驚喜。」

盧慧敏性感現身「向氣質進發」

盧慧敏（Amy）同獲邀出席活動，穿性感晚裝襯珍珠頸鏈現身，她不知身上的首飾有多貴重，「一定價值連城，珍珠就是珍貴。我沒有珍珠首飾，一直覺得不襯自己，但今（昨）日戴完改觀了。（將來想另一半用珍珠或鑽石求婚？）why not both？」她沒跟佐藤健近距離接觸，但遠望仍覺得對方很有魅力，「氣質是時間和經歷磨練出來，我向着這方向進發」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕《First Love初戀》 佐藤健 盧慧敏(Amy） 鄭裕玲（Do姐）

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