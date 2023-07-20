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娛樂

林鈺洧體驗紮鐵喜獲安全卡 梁允瑜險中暑

【明報專訊】林鈺洧、梁允瑜、鄭衍峰、徐榮及孔德賢拍攝無綫節目《不可能任務》，昨日於大埔的戶外訓練場，接受建造業培訓考驗，即場示範拆卸工程。5人中以孔德賢「硬撬」最熟手，表現似模似樣；港姐出身的林鈺洧和梁允瑜不顧儀態幫手「拆板」，發揮團隊精神。

眾人天時暑熱跟大隊在戶外曬足4日，林鈺洧與梁允瑜表示已塗防曬保護，面和頸依然曬黑，狂流汗至妝溶。梁允瑜自爆試過曬到頭暈險中暑，後來才逐漸適應，她和林鈺洧稱今次體驗很難忘，更加佩服建造業工人無懼日曬雨淋的辛勞。林鈺洧說：「經過呢個節目，我們已學識釘木板、紮鐵、鋪水泥等，還取得安全卡，可以考慮冬天來做兼職，因為怕夏天曬得太黑，皮膚不夠白做幕前不靚。以前年輕時放暑期，我都做過侍應兼職，試過今次之後，才知當年已算舒服。」

贈港姐師妹貼士「直接回答問題」

提到今屆候選港姐赴越南拍攝泳裝外景，林鈺洧大讚一班師妹能短時間內操弗身形很厲害，佩服一眾佳麗可以面對越南美食也忍到口。她分享個人貼士，「去年參選，我被取笑身形又肥又脹，臨最後兩星期才開始瘦。希望她們問答環節直接回答問題，盡力做自己，講出感受，明白走到這一步不容易，所以心態好重要」。

鄭衍峰學法文 自薦採訪巴黎奧運

鄭衍峰拍《不可能任務》同時撞期客串新劇《逆天奇案2》，前晚通宵開工，僅小睡便趕來現場，慶幸昨日天氣不太熱，精神和體力仍支持得住。他透露在《逆天2》與緋聞女友馮盈盈沒有對手戲，開心跟視帝陳展鵬合作取經驗。

鄭衍峰覺得建造工作與做藝人各有辛苦之處，在訓練場差不多40度高溫拍攝險中暑暈低，估不到林鈺洧及梁允瑜竟不顧靚樣表現落力。他稍後趁有空檔，打算學法文，因明年奧運於巴黎舉行，希望學好法文，屆時可以向公司自薦到當地做奧運採訪主持。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕鄭衍峰 林鈺洧 不可能任務

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