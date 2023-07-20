戥舊愛吳浩康當爸開心 鍾舒漫封嘴拒談導演男友

Sherman透露5人稍後會赴美加展開3星期短宣（短期出外宣教），為了今次短宣，她們之前開會多次傾流程。問5人可有拗撬？Sukie說：「沒有，反而睇到大家性格各有不同，王君馨好似大家姐，Sherman會將我們團結起來，我就負責搞氣氛。」

說到Sherman與舊愛Deep同台演出，Sukie表示在後台見到對方，大家有打招呼。問Sherman覺得Deep為人父後有什麼不同？Sukie搶答，「很替他開心，他有主動分享BB和狗仔的照片給我看」。Sherman稱當時不在場，若在後台碰面會跟對方傾偈，會問他攞BB相來看，並戥對方榮升父親高興，「網上都有得睇BB相，我睇過，BB好趣致」。

Sukie擔心肌肉鬆馳唔急生B

問Sherman與導演男友林灝軒（Steve）可有結婚生仔計劃？她表示不想講感情事，希望大家專注其工作。對於是否仍和Steve在一起？Sherman堅持不談男友。至於已為人妻的Sukie自覺依然青春，以及擔心生完肌肉鬆馳，所以未有生育計劃，她說：「雙方父母心急過我們，想我們快點生B，但我和老公都不心急。」

記者：柯美