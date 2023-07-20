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娛樂

193拍靈異真人騷變大膽 鍾卓穎古堡過夜心慌慌

【明報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）和鍾卓穎（Ash）主持ViuTV靈異真人騷《撞鬼自駕遊》近日播出，二人自駕遊在英國多個猛鬼熱點古堡、靈異酒店和瀑布等地方拍攝。193之前在社交平台大呻公司零宣傳，唯有靠自己宣傳新節目。193和Ash日前接受訪問，大談拍攝時感受及遇到的靈異事件。193甫到即抱怨：「我昨晚仍為節目做宣傳，這間公司的東西，全部要自己搞。」他稱打算開拍第二季，「公司冇講開第二季，我自己講，我講的多數成真，今日原本沒訪問，講完之後就有訪問」。

自認一向被忽視

問到他是否對公司不滿？193否認，並擦鞋稱公司超好，他愛公司，今次純粹是溝通出錯，節目提早播映，但沒有人通知他，發現後自己做宣傳，「導演叫我錄VO先知，可能大家太忙，宣傳《全民造星V》、《全星暑假》和《膠戰S3》，忽略了一些東西」。是否覺得被忽略？193說：「不緊要，我一向被忽視，自己照顧自己。我在公司5年，發覺做藝人，公司餵嘢畀你未必係最好，自己做多一點，會令自己事業好一點，所以很多東西我都親力親為。」

問ERROR之間可有比較？193表示成員間從來不比較，大家很相信自己的能力，為各自的工作打拼，何啟華（Dee）在拍戲方面發展，見到阿Dee現在拍很多廣告，都替對方開心，隨即搲撈說：「呼籲廣告商可以搵埋我。」

Ash瞓醒臉上有傷痕

說到今年3月遠赴英國20多天拍《撞鬼自駕遊》，自言大膽的Ash表示愈拍愈細膽，「我一個人住一間酒店房，驚到不敢冲涼，有時坐到天亮才敢上牀睡覺，最驚在傳說中最猛鬼的古堡過夜』。可有一絲衝動與193同房？Ash說：「他的『老婆』（193粉絲暱稱）會殺死我，加上是真人騷，瞓着都要繼續拍。行程第一晚，導演已經話我瞓後有閃燈，回港後又講還有些靈異事件，但他賣關子不肯講。」她表示英國鬼大部分很友善，不會傷害人，但有次她睡醒，臉上有道傷痕。拍攝最難忘是要她對鏡邊哼一首恐怖歌邊梳頭，事後不知是否心理問題好想喊。

193自言一向細膽兼怕死，「小時候反而不怕鬼，因為覺得可以用科學解釋，但入了公司拍得多靈異節目就開始相信，因為真是發生在自己身上，解釋唔到」。193稱拍此節目令他變得大膽，Ash認同，「我形容他和鬼撩交打，我們去猛鬼監獄拍攝，探測器不停響，他竟然不驚，還大大聲講『嚟搞我吖』，在地窖又大嗌『夠膽就出嚟』」。193稱最終仍是什麼也感受不到，沒事發生；Ash取笑193那麼兇惡，連鬼也怕了他。

拍攝前上香求安心

193此行最深刻是凌晨帶同七師傅（七仙羽）給他們的工具到瀑布拍攝，做招魂儀式時導演收音聽到一把女人聲在哼歌，回酒店一齊翻睇更恐怖，有第二把女人聲哼歌，且重疊了Ash把聲。193說：「一定不是Ash哼，於是學周星馳戲中情節，每人哼一次。之後大家先靜化自己，再去拍時先上香。」問他有否遇過靈異事件？193說：「有晚在牀上hea的時候，電視突然開着了，我驚到將電掣拔掉，並將電視反轉。」

記者：柯美

相關字詞﹕撞鬼自駕遊 鍾卓穎（Ash） 郭嘉駿(193)

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