港姐胡睿涵靠老師通知放榜成績 炎明熹早獲理大取錄修讀時裝

娛樂組

放榜前GiGi對成績有信心，早前受訪表示做好升學準備，會兼顧學業與事業。她曾提過想讀有關時裝或音樂科目，心儀大學是理大，又考慮讀演藝學院，她想讀時裝設計課程，因為喜歡畫畫，若不做歌手，相信會成為優秀的時裝設計師。

GiGi願望達成，昨晚她在社交平台報喜獲理工大學取錄，「其實這消息是在6月底已獲悉，不過要在尊重及合適時間才通知大家，多謝關心！我會在學業及歌唱事業繼續努力，希望能得到大家繼續支持！也很感謝母校的鼎力幫助。還有，理工（理大）我來了……」

新人黃明德成績超出預期

黃明德是賽馬會體藝中學學生，昨日他晨早回學校領成績單，透過公司報好消息。他表示原本以為只有15、16分，結果考得共20分，其中5科最佳成績18分。黃明德說：「最驚喜中文科作文有5分，大大拉高中文科有4分，之前沒有想過語文科可以攞到4分。」放榜前他的計劃是報大專或副學士再讀大學，沒有想過報大學聯招，但今次成績超出預期，可以報讀大學。

黃明德原想讀歷史，但現在計劃有變，放榜後老師給他意見，覺得暫時放棄讀歷史系，報大學後再轉科。黃明德初中時兩次留班，上堂不專心被視為曳學生。參加《冤枉新秀訓練營》入行後，公司跟他約法三章，讀書成績差便不能出歌，他為此發憤。

胡睿涵放榜前夕失眠

今屆候選港姐中最年輕，18歲的參賽者6號胡睿涵也是應屆考生。她跟港姐大隊正在越南拍攝外景，昨日未能親自領成績單。昨日她接受訪問，表示放榜前夕失眠，加上昨日拍攝大型表演，故心情好緊張。她已知道DSE成績，「老師話畀我聽，佢睇咗成績就send張相畀我。所以一直都睇住手機，看老師幾時有信息畀我」。

問她對DSE成績滿不滿意？胡睿涵說：「都係我理想嘅成績，我成績一向都好穩陣，唔係極好，但又唔係太差。」問到最滿意哪一科？她說：「視覺藝術，成績比預期高咗。」問到學業上的安排？她說：「都會繼續讀，睇吓考唔考到心儀大學。」

歷屆港姐多學霸

過往港姐不乏學霸，2015年港姐冠軍麥明詩是10A狀元，之後也不乏好成績的DSE港姐，2016年港姐冠軍馮盈盈是首屆DSE考生，最佳5科共28分，入讀香港大學營養學系。2017年亞軍何依婷DSE考獲27分，入讀香港城市大學商學院。

2018年港姐冠軍陳曉華得27分，同屆的亞軍鄧卓殷是協恩中學畢業，DSE考獲33分，當中有4科達到5**的優異成績，香港大學建築系碩士畢業。