7人COLLAR首登場走性感路線 楊樂文Stanley參賽未收過禁戀令

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

COLLAR重新出發，希望盡快帶新作品給粉絲，早前她們赴日本拍攝MV和綜藝節目，一齊笑、一齊喊，除了一起跳舞、迫車廂補妝，又試過7人共用一個洗手間，每人限時15分鐘梳洗，Gao、Winka、芯駖異口同聲說接受一起冲涼，但今次的浴室太細沒有實行，Candy（王家晴）自爆抗拒與人一起洗澡。

Winka為取消關注So Ching致歉

提到Winka最近被發現取消關注So Ching社交網，她說：「sorry，令大家擔心，我的舉動好純粹，工作還工作，我私下短信向她解釋。其實我都取消關注我細佬，當然我心中有他，也有給他零用錢。」其他隊友即搞笑向她討零用錢。Marf（邱彥筒）表示會用自己的方式關心So Ching，希望大家給予So Ching空間，又稱因工作忙碌，已很久未見過媽媽，Gao趁機要求公司加人工。

臨時退選《造星V》10強Nathan是Winka歌曲《一手造成》MV男主角，Winka認為是他個人決定，沒有分可惜或者不可惜。是否認同人格是參加比賽必備元素？芯駖搶說：「其實做人，人格最緊要。」Marf表示對事情不清楚，不適宜評論是非。談到Day的中學同學莊子璇參加無綫《2023年香港小姐競選》，Day表示已畢業幾年，但內心會支持對方。

隊友開個人騷 期待嘉賓有驚喜

Lokman、Stanley與Tiger席上齊跳舞表演，3人表示事前花兩日練舞，笑言暑假檔仍未填滿，有空間再接工作。MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安、姜濤將舉行個唱，他們會否擔任嘉賓？Stanley笑稱早前柳應廷開騷邀得林宥嘉站台拉高水平，其他兄弟開騷只敢當觀眾坐台下，Lokman期待幾名兄弟開騷邀請更多不同單位上台，帶驚喜給觀眾。

Lokman表示最近忙於錄新歌和拍MV，預告MV拍攝大玩新挑戰，沒有趁機邀靚女任MV女主角，他笑言：「屋企已有靚女，我求生意欲要強一點。」提到與女友拍拖6年多，怕不怕有7年之癢？Lokman笑說：「我們沒有，我們『養』生就有，養了3隻貓。」他承認有結婚計劃，但要先多掙點錢。對於為《造星V》表演跳街舞獲讚，Lokman稱大家過獎，跳街舞是他擅長的份內事，興奮心情由心而發。

講到Nathan的女友曾在社交平台表示男友參選後她「唔見得光」，「ViuTV要我（IG）轉Private」，問Lokman、Stanley與Tiger參加《造星》時有否收戀愛禁令，或要求將感情事低調處理，Lokman說：「冇喎，冇聽過這些指令，我直情擺埋佢（女朋友）上枱，轉private咪仲奇怪」。當時已跟李炘頤（Alina）愛得大方的Stanley說：「現在轉回private就話我們鬧交㗎喇」。

笑稱《造星V》三甲威脅MIRROR

談到Alina在《造星V》任表演嘉賓，跳舞時差點走光，網民替她擔心，Stanley稱知道女友已做足安全措施，講笑最擔心女友搞砸Lyman（香胤宅）的演出，「我事前有扮Lyman，在屋企陪Alina跳舞」。

Stanley大讚Lyman好勁，能在台上忘我演出，這點值得向對方學習，他表演時要顧及舞步和歌聲，未能盡情享受。談到《全民造星V》三甲簽約加盟公司，會否對MIRROR發展造成威脅？Stanley幽默說：「簽與不簽都威脅，我覺得應該簽他們回來，阻住他們發展，就不會威脅到MIRROR啦。」Lokman和Tiger認為各有各優點，希望百花齊放。

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