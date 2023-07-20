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娛樂

【開箱】《蒙上你的眼：逃出巴塞隆拿》 外星生物再襲地球 人類淪幫兇更可怕

【明報專訊】金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演科幻驚慄片《蒙上你的眼》叫好叫座，2018年在影視串流平台Netflix上架至今，累計觀看人數超過1.57億，成為Netflix史上最高收視英語電影第4位，僅次於《紅色通緝令》、《千萬別抬頭》及《超時空亞當計畫》，更一度變成社會現象，影迷有樣學樣，蒙眼上街導致意外頻生。相隔5年，外傳式電影《蒙上你的眼：逃出巴塞隆拿》（Bird Box Barcelona）能否再掀熱潮？

上集導演退居監製

《蒙上你的眼：逃出巴塞隆拿》剛於7月14日上架，短短兩日已錄得1630萬觀眾收看，迅速登上Netflix非英語電影收視榜上周冠軍。然而在影評網站「爛番茄」口碑卻欠佳，專業評分只有51%勉強及格，觀眾好感度更跌至35%，遠遜於前作《蒙上你的眼》。把上集招牌擦得閃亮的丹麥女導演蘇珊比爾（Susanne Bier），僅擔任外傳監製，改由HBO劇集《南極兇案》編劇David Pastor和Alex Pastor聯合執導，西班牙懸疑片《死無對證》男星馬里奧卡薩斯（Mario Casas）擔綱演出。

雖說《蒙上你的眼：逃出巴塞隆拿》是外傳作品，時間軸卻跟原作相同，分別在於故事發生地點，由美國轉移到西班牙，新片由賽巴斯提安（馬里奧卡薩斯飾）父女在滾軸溜冰場遇襲說起，藉此營造兵荒馬亂、人心難測的緊張氣氛。透過電台廣播，簡單交代故事背景，亦即是《蒙上你的眼》劇情簡介，地球出現神秘外星生物，人類接觸他們視線，就會失去理智然後自殺，主角為了自保，必須戴上護目鏡，在黑暗中尋找生存希望。

「睜眼人」影射邪教

賽巴斯提安受傷後，獲得其他倖存者收留，觀眾至此方知，原來他的女兒安娜早已不在人世，一切都只是他的幻覺。究竟他遇上什麼悲慘遭遇？

故事由9個月前說起：任職水力發電廠工程師的賽巴斯提安，某日突然收到工人集體跳落渦輪機自殺的報告，然後透過新聞報道，得悉世界各地相繼發生類似意外，導致死傷慘重，他的妻子亦在慌亂中遭汽車撞斃，女兒則被神父帶領一班「睜眼人」殺死。

所謂「睜眼人」類似邪教組織，他們看過外星生物但毋須自殺，而是被招攬為奴僕，不斷誘使他人成為外星生物「糧食」，賽巴斯提安正是其中一名幫兇。外星生物利用安娜的幻象，情緒操控主角，令他不斷殺人，直至被倖存者克萊兒（佐治娜金寶飾）和蘇菲亞揭發身分，他才痛定思痛，決定自我犧牲，拯救別人為己贖罪。

開放式結局埋伏線

根據原作設定，人類發現雀鳥能夠感應外星生物存在，於是利用牠們作為保命的「工具」。今集沿用有關設定，並擴展至狗隻都有相同功能，藉以製造更多危機感覺。本片節奏緩慢，但對於末世災難的情景和氣氛，營造頗為出色，荒蕪破落的巴塞隆拿景色應記一功。

另一方面，透過影射邪教的內容，突顯「人類比怪物更可怕」主旨，類似題材在《行屍》、《怪奇物語》及《最後生還者》等劇集屢見不鮮，未能為電影加分。跟大部分Netflix原創影視作品一樣，本片採取開放式結局，當克萊兒和蘇菲亞排除萬難抵達位處山頂的古堡「安全區」後，以為終可舒一口氣？事實卻是外星生物無處不在，與人類的戰爭，現在正式開始，為開拍續集埋下伏線。

相關字詞﹕佐治娜金寶 馬里奧卡薩斯 蘇珊比爾 蒙上你的眼：逃出巴塞隆拿

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