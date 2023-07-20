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娛樂

《黑暗榮耀》宋慧喬失視后贏大獎 《毒梟聖徒》河正宇奪青龍視帝 《安娜》秀智最佳女主角

【明報專訊】第2屆韓國青龍電視節目頒獎禮昨日舉行，賽前《黑暗榮耀》宋慧喬與《安娜》秀智均屬視后大熱，結果秀智首度得獎，失去視后的喬妹則獲頒至高榮譽大獎。《毒梟聖徒》河正宇擊敗崔岷植及李聖旻等勁敵，爆冷拿下視帝，崔岷植主演《賭命為王》包辦最佳劇集及男配角，成為今屆大贏家。

旨在表揚韓國影視串流平台製作劇集和綜藝的青龍電視節目頒獎禮，由《歡迎來到王之國》潤娥與諧星全炫茂擔任主持，Disney+劇集《賭命為王》獲頒最佳劇集及男配角，連奪兩獎成大贏家。

宋慧喬早前憑Netflix劇集《黑暗榮耀》在百想藝術大獎封視后，如今在青龍獎拱手相讓《安娜》秀智，後者致謝辭時稱，在眾多前輩面前獲獎感到光榮，感謝大會支持。

林智妍贏女配角獎

喬妹雖失視后，但獲頒今年新增至高榮譽大獎，哽咽表示很幸福，她說：「劇集拍完一年多，一直沒有機會向拍檔致謝，如今終於可以。」她逐一多謝台前幕後及親朋好友，又模仿《黑》劇對白，「辛苦你了，慧喬呀」。

劇中扮演反派「朴涎鎮」的林智妍大熱贏得最佳女配角，她特別鳴謝編劇金恩淑，「在對白中不斷重提角色名字，好讓觀眾記得，還要向同名同姓（朴涎鎮）的人說聲對不起」。

同屬Netflix製作的《毒梟聖徒》，帶挈河正宇擊敗《身價》陳善圭、《真劍勝負》D.O、《賭命為王》崔岷植及《絕命案中案》李聖旻榮膺視帝，他致謝時表示以為崔岷植得獎，「在前輩（崔岷植）面前獲獎，慚愧又榮幸，很想與《毒》劇所有工作人員分享這榮耀」。

最佳男配角是《賭命為王》李東輝，坦言沒想過得獎，自嘲頭髮又白又亂。他感謝主角崔岷植「（跟他合作）是我演藝生涯中最光榮的瞬間，每一刻都很激動和幸福，想把獎項獻給他」。

劉在錫飛吻崔岷植

最佳男女新人分別是《弱美男英雄》朴志訓及《第三人稱復仇》辛叡恩，前者表示首次得獎心情緊張。至於《語意錯誤》朴宰燦、《Island》車銀優、《韓國No.1》金軟景及《韓星地帶：逃脫任務》李光洙同獲人氣獎。

綜藝節目方面，名嘴劉在錫憑KakaoTV播放《PLAYou》奪得男子綜藝人獎，他稱拍攝過程遇上不少困難，多謝觀眾、演出者及工作人員支持，不忘感謝另一節目《韓星地帶：逃脫任務》拍檔李光洙及少女時代Yuri，又搞笑地向台下崔岷植送飛吻兼高呼「我愛你」。

《非常律師禹英禑》朱玄英憑《SNL Korea 3》拿下女子綜藝人獎，Netflix《海妖的呼喚：火之島生存戰》獲頒最佳節目。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕青龍電視節目頒獎禮 宋慧喬

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