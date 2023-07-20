分享首次任八和主席趣事 汪明荃卸任趁有氣有力專心做大戲

幸遇得力助手完成多個計劃

受訪時，阿姐表示在八和擔任主席前後21年，見證八和從一個古老行會，變成現時摩登的慈善團體，其間發現很多問題，例如守舊、台前幕後不夠人，硬軟件都不足夠等，幸好遇到岑金倩這名好助手，協助她解決這些問題，展開油麻地粵劇新秀計劃，以及爭取西九戲曲中心計劃，一齊奮鬥，「我覺得這20多年都很值得講一講，希望給之後的人做參考」。

拍劇吃力 睇角色時間再考慮

問到阿姐卸任八和主席後，在電視方面可有新計劃？阿姐笑言：「暫時未有，我才剛退休（八和），會集中自己的粵劇演出，我年紀大，體力又不夠，趁還有氣有心有力，繼續傳承下去。」至於拍劇方面，阿姐稱要視乎角色和時間，因拍劇的確很吃力。可會參與綜藝節目？阿姐笑說：「現在的綜藝不太適合我，他們玩噴奶，我自己唔玩得，驚效果不好。以前有上過《獎門人》，但無玩到咁癲。」若曾志偉再邀請上《獎門人》，事前可會跟對方講明有什麼不玩得？阿姐說：「咁就唔好去啦，上得去就要玩。」

此外，施匡翹推出《Ztory大碟+散文相集》，昨日在書展舉行簽名會，表示第一版印了8000本，如果反應好會加印。她透露相集有8個造型，其中大露背造型幾乎真空上陣，並考慮影寫真集。

記者：陳釗