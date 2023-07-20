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娛樂

分享首次任八和主席趣事 汪明荃卸任趁有氣有力專心做大戲

【明報專訊】香港書展昨日開鑼，汪明荃（阿姐）與八和會館總幹事岑金倩合作推出新書《八和的華麗轉身——重塑傳統品牌》，她昨日現身講座，吸引逾200粉絲入場支持。阿姐笑稱大家多看她幕前演出，究竟她在幕後行政又做成怎樣？這本書猶如一張成績單。阿姐分享當年加入八和經過，說她是上海人，自小父親便帶她到新光戲院看京戲，後來成為藝人，偶然為慈善演出學做折子戲，因而對粵劇產生興趣，首次正式演粵劇，有幸與粵劇名伶林家聲合作。其後獲時任八和主席邀她加入八和，她當時抱着想多了解這個機構心態，碰巧撞正選舉，最後她以一票勝出當選主席，「記得那時有一名叔父不想投給另一候選人，但他對我又不認識、不了解，結果去問聖筊，寫了汪明荃這個名，就是多了他這一票令我當上主席，所以我常講笑是華光師傅派我來的」。

幸遇得力助手完成多個計劃

受訪時，阿姐表示在八和擔任主席前後21年，見證八和從一個古老行會，變成現時摩登的慈善團體，其間發現很多問題，例如守舊、台前幕後不夠人，硬軟件都不足夠等，幸好遇到岑金倩這名好助手，協助她解決這些問題，展開油麻地粵劇新秀計劃，以及爭取西九戲曲中心計劃，一齊奮鬥，「我覺得這20多年都很值得講一講，希望給之後的人做參考」。

拍劇吃力 睇角色時間再考慮

問到阿姐卸任八和主席後，在電視方面可有新計劃？阿姐笑言：「暫時未有，我才剛退休（八和），會集中自己的粵劇演出，我年紀大，體力又不夠，趁還有氣有心有力，繼續傳承下去。」至於拍劇方面，阿姐稱要視乎角色和時間，因拍劇的確很吃力。可會參與綜藝節目？阿姐笑說：「現在的綜藝不太適合我，他們玩噴奶，我自己唔玩得，驚效果不好。以前有上過《獎門人》，但無玩到咁癲。」若曾志偉再邀請上《獎門人》，事前可會跟對方講明有什麼不玩得？阿姐說：「咁就唔好去啦，上得去就要玩。」

此外，施匡翹推出《Ztory大碟+散文相集》，昨日在書展舉行簽名會，表示第一版印了8000本，如果反應好會加印。她透露相集有8個造型，其中大露背造型幾乎真空上陣，並考慮影寫真集。

記者：陳釗

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