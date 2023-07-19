【開箱】《貴公子》 金宣虎表現出色 醜聞影響票房？

出國尋親卻遭追殺

《貴公子》講述在菲律賓生活的韓菲混血兒馬可（姜泰柱飾），靠打非法拳賽掙錢，照顧病重母親，為了籌措手術費，馬可唯有向素未謀面的父親求助，但他只知對方是韓國人，於是尋求當地的韓國慈善機構協助。某日馬可收到通知，其父派人找他，要他到韓國相見。

馬可在飛機上，遇上神秘殺手「貴公子」（金宣虎飾），後者自認馬可「朋友」，聲稱「你去韓國等同送死」、「也許我是你人生中最後一位朋友」、「在韓國要說英語」等，令他摸不着頭腦。馬可抵達韓國，前往會見父親途中，貴公子緊隨並想捉拿他，馬可不知對方是敵是友，只好拚命逃跑。與此同時，各懷鬼胎的兩路人馬接連出現，令馬可疲於奔命。

原來馬可是某大集團主席韓會長（崔延宇飾）的私生子，韓會長患上心臟病，急需進行心臟移植手術，病重期間把遺產留給女兒韓佳英（鄭萊爾飾），其子韓理事（金剛于飾）不服安排，於是派遣手下捉拿馬可，藉此完成換心手術，延續父親性命。韓佳英豈能坐以待斃，聘請殺手允珠（高雅羅飾）追殺馬可。

動作場面賞心悅目

馬可得悉貴公子計劃綁架自己，向韓理事勒索巨額金錢，原來一切都是貴公子設局，他根本不是韓會長私生子，只要韓氏兄妹中計，便可趁機騙財。雖然貴公子為馬可母親支付手術費，卻令他捲入追殺危機，甚至以為生父冷血，想殺兒奪心。

《貴公子》導演朴勳正擅拍犯罪電影，舊作《新世界》一度掀起韓國黑幫片熱潮，近年執導《魔女》系列同樣贏盡口碑。新片主角馬可與殺手之間關係錯綜複雜，追殺過程曲折離奇，甚有追看性。而且動作場面爽快，飛車、跳橋、槍戰不斷，營造驚心動魄的刺激感，反映導演功力深厚。

電影最大賣點是金宣虎首次進軍大銀幕，亦是他憑《海岸村Cha Cha Cha》爆紅後的全新作品。金宣虎曾是舞台劇演員，近年轉投韓劇界，透過舞台劇磨練出紥實演技，跟同齡男星相比，實有過之而無不及。《貴公子》金宣虎扮演亦正亦邪殺手，表現恰到好處，角色喜歡打扮，終日梳着油頭、西裝筆挺、舉止優雅，與開槍殺人時的冷血模樣，形成強烈對比。

姜泰柱新人表現佳

如果懶理醜聞，《貴公子》值得一看，演員表現搶眼，新人姜泰柱通過3輪面試，從1980名試鏡者中脫穎而出，終贏得馬可一角。開鏡前先把皮膚曬黑，並操肌練拳，苦練英語對白，演活菲韓混血兒角色。除了動作戲外，他亦表達出馬可對韓國及父親之間，既陌生又有愛的複製情緒，表現不遜金宣虎。至於扮演冷血富二代的金剛于，角色演來充滿壓迫感，成功把優雅和激進個性融合一起。

《貴公子》劇情雖然多次反轉而帶來驚喜，論拍攝手法卻不新穎，前半部未公開貴公子出現目的，觀眾難以理解他的行為，從而影響投入感，加上前半部節奏較慢，浪費篇幅交代貴公子追捕馬可過程，片尾揭開真相時，卻只有兩、三個鏡頭，未免倉卒。電影「彩蛋」亦嫌多餘，講述貴公子誤以為患上絕症，其實只是無牌醫生誤判，破壞了他「臨終前想做好事」的設定。

上映日期：7月13日