明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

蘇菲亞維格拉「大隻Joe」離婚 Ariana Grande社交網刪婚照 兩年夫妻緣盡

【明報專訊】剛於本月初慶祝51歲生日的美劇《摩登家庭》哥倫比亞女星蘇菲亞維格拉（Sofia Vergara），跟《光豬舞壯士》46歲「大隻Joe」祖曼堅尼路（Joe Manganiello）婚後表現恩愛，最終仍難敵七年之癢，前日宣布作出離婚的「艱難決定」；巧合的是，美國樂壇天后Ariana Grande亦傳與地產經理老公Dalton Gomez婚變，女方日前欣賞溫布頓網球錦標賽，不單脫下婚戒，就連社交媒體內的結婚照片亦一併刪除，兩年婚姻恐已破裂。

蘇菲亞維格拉與「大隻Joe」祖曼堅尼路前日發表聯合聲明：「離婚是個艱難的決定，我倆仍然深愛和關心對方，希望在踏上人生新階段的日子裏，懇請大家尊重我們的私隱。」兩人結婚7年，未有生兒育女，蘇菲亞跟前夫育有一子Manolo。聲明未有提及分手原因，據英國《每日郵報》引述知情人士透露，兩人於2015年11月在佛羅里達州海邊度假酒店舉行婚禮，在400名親友包括《摩登家庭》拍檔見證下結為夫婦，新婚生活愉快，然而相處日久，摩擦逐漸浮現。

蘇菲亞夫妻喜好各異

「阿祖童心未泯，喜歡打機、睇漫畫和超級英雄片，也是《龍與地下城》與摔角的粉絲，除了拍戲之外，珍惜私人時間，相約朋友外出；反觀蘇菲亞享受名人明星的奢華生活，經常出國度假、出席宴會，最愛受人吹捧，討厭老公的愚蠢行為。」隨着生活模式與興趣差異，二人因此愈行愈遠，最終走上離婚之途。

蘇菲亞宣布離婚，雖然事出突然，其實有迹可尋，她最後一次透過社交媒體Instagram（IG）上載夫妻合照，已是上月30日。上周她跟好友到意大利度假，順道慶祝生日，當時她已脫掉婚戒，老公亦沒隨行，僅透過IG留言「蘇菲亞生日快樂」，有心水清的網民質疑：「難道只有我覺得奇怪，他直呼蘇菲亞而非妻子或吾愛？」惹來不少人和議。

蘇菲亞連續多年獲財經雜誌《福布斯》選為全球最掙錢電視女星排行榜冠軍，除了演出《摩登家庭》及《全美一叮》等節目外，擔任多個品牌代言人的廣告酬金才是她的主要收入來源；另外，她憑《摩》劇數度提名金球獎及艾美獎最佳女配角，並曾獲人民選擇大獎頒發最受歡迎電視喜劇女星。至於阿祖則以美劇《真愛如血》和電影系列《光豬舞壯士》為人熟悉。

Ariana傳1月已分手

另一方面，正在英國拍攝音樂電影《女巫前傳》（The Wicked）的美國女歌手Ariana Grande亦傳婚變，2021年5月跟地產經理Dalton Gomez結婚後，現年30歲的Ariana跟比她年輕3歲的夫婿攜手抗疫，婚姻融洽，反而疫情過去，矛盾逐漸出現，例如男方難以適應明星妻子的高調生活。綜合美媒Page Six、《人物》雜誌及娛樂網站TMZ等報道，二人已於今年1月分手，亦有傳Dalton曾經嘗試「箍煲」但不果。

「他倆彼此尊重，保持朋友關係，雖已分居但仍經常透過電話聯絡對方。」Ariana日前偕新片中拍檔兼《柏捷頓家族：名門韻事》男星祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）入場欣賞溫布頓網球錦標賽男單決賽，有眼利網民發現Ariana脫下婚戒，她亦把IG內的結婚照片刪除，目前僅剩兩三張Dalton合照。美媒曾向她的發言人求證婚變傳聞真偽，但截稿前仍未獲回覆。

相關字詞﹕祖曼堅尼路 蘇菲亞維格拉

上 / 下一篇新聞