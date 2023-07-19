蘇菲亞維格拉「大隻Joe」離婚 Ariana Grande社交網刪婚照 兩年夫妻緣盡

蘇菲亞維格拉與「大隻Joe」祖曼堅尼路前日發表聯合聲明：「離婚是個艱難的決定，我倆仍然深愛和關心對方，希望在踏上人生新階段的日子裏，懇請大家尊重我們的私隱。」兩人結婚7年，未有生兒育女，蘇菲亞跟前夫育有一子Manolo。聲明未有提及分手原因，據英國《每日郵報》引述知情人士透露，兩人於2015年11月在佛羅里達州海邊度假酒店舉行婚禮，在400名親友包括《摩登家庭》拍檔見證下結為夫婦，新婚生活愉快，然而相處日久，摩擦逐漸浮現。

蘇菲亞夫妻喜好各異

「阿祖童心未泯，喜歡打機、睇漫畫和超級英雄片，也是《龍與地下城》與摔角的粉絲，除了拍戲之外，珍惜私人時間，相約朋友外出；反觀蘇菲亞享受名人明星的奢華生活，經常出國度假、出席宴會，最愛受人吹捧，討厭老公的愚蠢行為。」隨着生活模式與興趣差異，二人因此愈行愈遠，最終走上離婚之途。

蘇菲亞宣布離婚，雖然事出突然，其實有迹可尋，她最後一次透過社交媒體Instagram（IG）上載夫妻合照，已是上月30日。上周她跟好友到意大利度假，順道慶祝生日，當時她已脫掉婚戒，老公亦沒隨行，僅透過IG留言「蘇菲亞生日快樂」，有心水清的網民質疑：「難道只有我覺得奇怪，他直呼蘇菲亞而非妻子或吾愛？」惹來不少人和議。

蘇菲亞連續多年獲財經雜誌《福布斯》選為全球最掙錢電視女星排行榜冠軍，除了演出《摩登家庭》及《全美一叮》等節目外，擔任多個品牌代言人的廣告酬金才是她的主要收入來源；另外，她憑《摩》劇數度提名金球獎及艾美獎最佳女配角，並曾獲人民選擇大獎頒發最受歡迎電視喜劇女星。至於阿祖則以美劇《真愛如血》和電影系列《光豬舞壯士》為人熟悉。

Ariana傳1月已分手

另一方面，正在英國拍攝音樂電影《女巫前傳》（The Wicked）的美國女歌手Ariana Grande亦傳婚變，2021年5月跟地產經理Dalton Gomez結婚後，現年30歲的Ariana跟比她年輕3歲的夫婿攜手抗疫，婚姻融洽，反而疫情過去，矛盾逐漸出現，例如男方難以適應明星妻子的高調生活。綜合美媒Page Six、《人物》雜誌及娛樂網站TMZ等報道，二人已於今年1月分手，亦有傳Dalton曾經嘗試「箍煲」但不果。

「他倆彼此尊重，保持朋友關係，雖已分居但仍經常透過電話聯絡對方。」Ariana日前偕新片中拍檔兼《柏捷頓家族：名門韻事》男星祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）入場欣賞溫布頓網球錦標賽男單決賽，有眼利網民發現Ariana脫下婚戒，她亦把IG內的結婚照片刪除，目前僅剩兩三張Dalton合照。美媒曾向她的發言人求證婚變傳聞真偽，但截稿前仍未獲回覆。