伙胡楓葉振棠綵排 預祝Joe Junior生日 李龍基喜獲女友親繪油畫賀開騷

基哥和棠哥受訪時承認兩場不夠喉，但場期有限，到時除了唱歌，還會跳舞，要向修哥請教。修哥笑稱他們不用準備，隨時都能上台表演，反而是他要向二人及Joe Junior請教歌藝。基哥笑稱今次演唱會口號「321」，因4人加起來321歲；風趣的修哥聞言笑說：「年紀最細是我。」

問基哥和棠哥會否互唱對方歌曲？基哥表示起初有想過，但最後決定不好，試問有誰唱《忘盡心中情》唱得比棠哥好。修哥聞言笑說：「我、我、我、我，我係想講我唱得唔夠佢好。」笑爆全場。

要求女友再繪4人油畫

對於獲女友送贈親繪油畫，基哥表示畫一幅畫不簡單，最初女友畫時他不知情，但現在有一要求，是想女友再為他們4人畫一幅，希望趕得切開騷前完成。曾獲Chris贈畫的修哥大讚對方畫工，畫得靚仔過他真人。基哥提議再畫多幅給修哥，參照修哥當年一幅露點牀照，修哥笑言：「不好了，免得曾孫看到問太公這是什麼來的。」

記者：陳釗