岑麗香撇甩兩子回港吸金 岑珈其為囝囝暑期活動絞盡腦汁

香香稱透過視像與兒子見面，大爆兒子見完她之後，最掛住其實是家中的玩具車，視像時要求看一看，還指明叫她要帶哪幾部車去加拿大，「不過囝囝都很sweet，我臨飛前，特意給了一部玩具車給我做護身符，叫我掛住他們時就看看車仔」。

談到何時再拍劇？兩年沒拍劇的香香稱待公司安排，她已準備好，平時會在屋企拍片止戲癮兼練習，但同時又不捨離開小朋友太久，不想錯過他們的成長階段。可會追女兒？香香表示暫未有此想法，順其自然。老公會否想要女？她笑言：「兩個男仔已很滿足，用盡了我們的精力，萬一再多一個，真的是挑戰自己。」

想請香香任《膠戰》嘉賓

珈其笑言首次與香香見面，在休息室傾偈時，發現大家鄉下都是廣州那邊，算是同鄉。珈其希望日後有機會邀請香香擔任ViuTV節目《膠戰》嘉賓，「當然好啦。我們每一集都想因應主題邀請不同的嘉賓上節目一齊玩」。他透露今季差不多完，「6膠」都很想節目繼續添食，但最緊要都是看觀眾，如果大家繼續支持，相信電視台會開綠燈。

正值暑假，珈其承認為兩歲半兒子臻臻準備暑假活動很頭痛，「小朋友很活躍，有無限電力，很多時玩到我冧，他都未冧。要多謝太太無時無刻陪伴兒子，如果我放假都會一家人去親子活動，踩單車、踢波和游水」。談到下星期生日，珈其表示與妻兒及媽媽一齊慶祝，他說人大了，開始懂得多謝母親，從十八九歲開始，每年生日一定會跟媽媽過，會將這份孝順灌輸給兒子。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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