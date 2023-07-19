明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

港姐首穿泳裝 周婷退選剩16人 無綫「期待來屆再參賽」

【明報專訊】無綫《2023香港小姐競選》16名候選佳麗正身在越南拍攝外景，昨日首度以泳裝亮相，同時公布佳麗三圍數字。⑥胡睿涵和⑯郭珮文身材最為出眾，⑭陳怡名成「蛇腰」之冠 ；⑤梁倩淇則瘦得肋骨盡現。今屆原本有18名候選佳麗，被視為大熱的「翻版王祖賢」賀怡雯於正式首晤傳媒記者會前宣布退賽；任職投資銀行的⑪周婷連番缺席，更未有隨港姐團出發拍外景，昨日無綫發聲明宣布周婷退賽，剩16名佳麗爭后冠。

娛樂組

16名佳麗昨日於越南首度穿泳裝亮相，因泳裝款式關係，大部分佳麗身材未能盡現曲線美，當中以梁倩淇最為明顯，本身纖瘦的她身材顯得平平無奇，她自言有腹肌可能因太瘦，「其實冇乜特別練，自然地有」。

郭珮文上圍不敵胡睿涵

身材出眾擁35吋上圍的郭珮文狀態大勇，上圍略遜於36吋的胡睿涵，但配以23吋纖腰整體完勝對方，加上胡睿涵不慎突出「曱甴肚」，體型未如郭珮文勻稱。③鄧凱文和⑰王敏慈同樣擁33上圍，後者擁一雙長腿，略為優勢，二人整體與郭珮文平分秋色。

今屆佳麗出現大批「蛇腰」，陳怡名憑21.5吋腰圍成「蛇腰」之冠，她笑言最滿意自己鎖骨，「穿吊帶衫特別靚，去旅行都有穿比堅尼影相，無懼拍泳裝照，但最怕曬黑」。她稱每半小時就搽一次防曬。腰圍22吋大騷馬甲線的④王怡然自爆肥了兩公斤，「前一晚冇忍口，食了雞腳醫肚」。

周婷仍需處理家中要事

繼賀怡雯後，周婷是第二名退選入圍佳麗，候選佳麗由18變16。任職投資銀行的周婷，先以未能向公司請假缺席拍外景的拜神儀式，翌日出發亦未有現身機場，當時無綫稱接納周婷因急需處理家中要事而缺席原因，最終只有16名佳麗上機。

無綫昨日發聲明宣布周婷退賽，「《2023香港小姐競選》大會接到11號候選佳麗周婷通知，因仍需處理家中要事，至今仍未能參與越南外景拍攝及參與競選決賽前連串集訓活動。大會接受及尊重其個人決定，並鼓勵其繼續努力，期待來屆再參與競選」。

上 / 下一篇新聞