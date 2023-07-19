港姐首穿泳裝 周婷退選剩16人 無綫「期待來屆再參賽」

娛樂組

16名佳麗昨日於越南首度穿泳裝亮相，因泳裝款式關係，大部分佳麗身材未能盡現曲線美，當中以梁倩淇最為明顯，本身纖瘦的她身材顯得平平無奇，她自言有腹肌可能因太瘦，「其實冇乜特別練，自然地有」。

郭珮文上圍不敵胡睿涵

身材出眾擁35吋上圍的郭珮文狀態大勇，上圍略遜於36吋的胡睿涵，但配以23吋纖腰整體完勝對方，加上胡睿涵不慎突出「曱甴肚」，體型未如郭珮文勻稱。③鄧凱文和⑰王敏慈同樣擁33上圍，後者擁一雙長腿，略為優勢，二人整體與郭珮文平分秋色。

今屆佳麗出現大批「蛇腰」，陳怡名憑21.5吋腰圍成「蛇腰」之冠，她笑言最滿意自己鎖骨，「穿吊帶衫特別靚，去旅行都有穿比堅尼影相，無懼拍泳裝照，但最怕曬黑」。她稱每半小時就搽一次防曬。腰圍22吋大騷馬甲線的④王怡然自爆肥了兩公斤，「前一晚冇忍口，食了雞腳醫肚」。

周婷仍需處理家中要事

繼賀怡雯後，周婷是第二名退選入圍佳麗，候選佳麗由18變16。任職投資銀行的周婷，先以未能向公司請假缺席拍外景的拜神儀式，翌日出發亦未有現身機場，當時無綫稱接納周婷因急需處理家中要事而缺席原因，最終只有16名佳麗上機。

無綫昨日發聲明宣布周婷退賽，「《2023香港小姐競選》大會接到11號候選佳麗周婷通知，因仍需處理家中要事，至今仍未能參與越南外景拍攝及參與競選決賽前連串集訓活動。大會接受及尊重其個人決定，並鼓勵其繼續努力，期待來屆再參與競選」。