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娛樂

【開箱】美長島連環殺人懸案疑犯落網 《鶯逝》主角現實結局悲慘

【明報專訊】美國紐約長島一個海灘於2010年至2011年間發現11具人體遺骸，警方本月13日拘捕59歲建築師霍伊爾曼（Rex Heuermann），控告他殺害其中至少3名女子；雖然案件未審理，但總算為10多年前的懸案找到希望和新方向；這宗轟動一時的連環殺人案，緣於2010年一名母親Mari Gilbert鍥而不捨尋找23歲失蹤女兒Shannan期間揭發，事件拍成劇情片《鶯逝》（Lost Girls），2020年在影視串流平台Netflix上架。

女兒失蹤 促警調查揭連環兇案

《鶯逝》講述單親媽媽Mari Gilbert女兒Shannan本答應回家吃飯，卻一直沒有蹤影，於是自行展開調查，循女兒最後蹤迹找到紐約長島的一個社區，迫使警方追查，其間發現多具屍體，疑為同一兇手所為。死者則大多是年輕性工作者，透過廣告小分類應召上門。電影結局Mari迫使警方到從未搜尋又難以到達的地方，終發現Shannan遺體。

此片由《失蹤》愛美賴恩（Amy Ryan）扮演Mari，《陽光兔仔兵》湯瑪仙麥簡絲（Thomasin McKenzie）飾演Mari的次女Sherre，《風雲再起時》加比利貝恩（Gabriel Byrne）則扮演同情愛美的警察專員。這宗轟動美國的連還兇案啓發曾效力彭博新聞的前調查記者Robert Kolker寫成《Lost Girls: An Unsolved American Mystery》一書，於2013年出版，追蹤其中5名受害者背景，並企圖尋找身分未明的兇手，曾登上了《紐約時報》暢銷書榜，其後被紀錄片《Ariana Grande: Excuse Me, I Love You》女導演莉絲加布斯（Liz Garbus）看中，2020年初搬上大銀幕，在辛丹斯影展世界首映，同年3月登陸Netflix。此片在爛番茄評論網站專業影評給予74%不俗評價，相反觀衆評分只有50%。如果追求《七宗罪》般懸疑刺激的觀衆，可能會覺得《鶯逝》過於平淡，尤其着眼點在母女關係，還有Mari的執著。

電影一開始講述Mari的艱辛，一個人打兩份工維持家裏開銷，回家還得準備晚餐，另一女兒Sarra又受情緒病困擾，盼望Shannan回家共敍天倫，結果變成尋女之旅的開始。她氣警方處事苟且，發現Shannan失蹤前曾報警，明確講述身處位置，最後驚慌的掛斷電話，從此消失得無影無蹤。警方卻在她報警一小時後才抵達，Mari不時提起此惡行。

兇案多年未破 受害者被忽視

受害者大多為性工作者，片中強調Mari拒絕承認女兒是其中一員，也討厭媒體或警方把她們如此標籤。陳屍荒野，為什麽她們不被稱為受害者，而是妓女、應召或性工作者？電影亦揭露Shannan過往一直來回不同的寄養家庭，其實不是Mari不想照顧，而是照顧不來；也因此她一直愧疚，最初總是把自己與其他受害者家屬區分開來。Sherre也不認同母親，認為Mari的愛不足夠。這是事實嗎？若非她逼迫警方並堅持要找Shannan，不會發現其他受害者，最後也不會找回她的骸骨。電影尾聲，警方正搜索Shannan，等候期間Mari重遇其中一名受害者家屬，她說：「若他們找到Shannan，我就知道她死了，若沒有找到，代表我還有希望。」正說明了一個母親的複雜心情。

其實連環兇案多年未破，只是兇手神通廣大嗎？還是他看準在社會底層的性工作者沒受到應有的關注與公平對待，更容易下手？中產社區對於應召也是暗地進行（那個醫生Peter不就是嗎？）即使察覺問題，也不聲張（看到Mari來張貼失蹤告示，漠不關心）。

現實卻往往比戲劇更離奇，就在Shannan遺體尋回但還未找到兇手的5年後，Mari於2016年被患有思覺失調的三女Sarra用刀刺斃，終年52歲；無緣見證霍伊爾曼落網，也無法透過法庭為愛女爭取公義。

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