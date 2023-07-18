明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Ariana Grande脫下婚戒惹揣測

【明報專訊】世界一哥卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）17日凌晨於溫布頓網球錦標賽男單決賽，以盤數3：2擊敗世界二哥佐高域（Novak Djokovic），拿下個人首座溫網錦標，吸引不少演藝界名人捧場。觀衆席星光熠熠，特別是美國演員公會罷工，正在當地拍攝新片的畢彼特（Brad Pitt）停工，遂跟導演佳烈治（Guy Ritchie）入場睇波；同場還有「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）、《高空歷劫7小時》艾迪斯艾巴（Idris Elba）、《洛基》湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）與女友兼《使女的故事》扎維阿斯頓（Zawe Ashton）、「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）跟太太兼《孿生女》麗素慧絲（Rachel Weisz）等。

正在英國拍攝音樂電影《女巫前傳》（The Wicked）的美國女歌手Ariana Grande，亦與片中拍檔兼《柏捷頓家族：名門韻事》男星祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）到場，並坐在「蜘蛛仔」安德魯加菲（Andrew Garfield）旁邊；不過有眼利網民發現Ariana脫下婚戒，加上近月她沒跟結婚兩年的丈夫Dalton Gomez亮相公衆場合，引來揣測她是否婚姻觸礁。英國《鏡報》向Ariana的發言人查詢，到截稿前仍未有回覆。

相關字詞﹕女歌手Ariana Grande

上 / 下一篇新聞