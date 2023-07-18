Ariana Grande脫下婚戒惹揣測

正在英國拍攝音樂電影《女巫前傳》（The Wicked）的美國女歌手Ariana Grande，亦與片中拍檔兼《柏捷頓家族：名門韻事》男星祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）到場，並坐在「蜘蛛仔」安德魯加菲（Andrew Garfield）旁邊；不過有眼利網民發現Ariana脫下婚戒，加上近月她沒跟結婚兩年的丈夫Dalton Gomez亮相公衆場合，引來揣測她是否婚姻觸礁。英國《鏡報》向Ariana的發言人查詢，到截稿前仍未有回覆。